【亞洲投顧】劉良梅盤後分析

◆盤勢分析

守穩月線，11000 整數關卡得而復失！

昨天美股再度暴跌，但今日台股開盤逆勢開小高，早盤攻高再度突破 11000 整數心理關卡，但之後急速往平盤以下做修正，再度失守 11000，所幸仍守穩失守二週的月線，終場以小跌 18 點作收，收了一根帶上、下影線的小黑 K，而今日震幅有 87 點之多，而目前短線上五日線、十日線及季線呈現糾結的格局，下檔並有有五日線、十日線、月線、季線、半年線及年線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1090 億，較昨日亦有小幅萎縮，顯示投資人信心遇 11000 整數關卡暫偏觀望態度；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

◆今日盤面焦點:

台股類股呈現漲跌互見，其中電器電纜類股跌幅最重，達 1.1%，半導體、水泥生醫、觀光、汽車、鋼鐵、紡纖、電腦設備、橡膠、通信網路、食品、其他電子等也均收黑。

至於逆勢抗跌的則有電機機械、玻陶、光電、造紙、塑膠、油電燃氣、航運、電子零組件、資訊服務、貿易百貨、金融、建材營造、電子通路、其他類、化學等。

電子權值股今天又是不同調，台積電因為美股走跌而受到壓抑，股價開平走低，終場反倒失守 5 日線、10 日線及季線等均線；鴻海也是多數時間都在平盤之下震盪。僅股王大立光因為今天下午將舉行法說會，終場順利收復 3300 元大關。

大立光走穩帶動二線光學廠反彈，聯一光亮燈漲停光燿科、佳凌、，華晶科、新鉅科、揚明光、先進光、玉晶光、今國光等也均收紅。

金融股則是尾盤強勢拉高，包括華票、旺旺保、元富證、中壽等均有買單敲入，華南金、兆豐金、第一金、元大金也均拉尾盤，國泰金及富邦金最後一檔也有逾千張買單敲進。

被動元件則是由佳邦及立敦帶頭領軍，其中佳邦是因為國巨集團入股，市場看好後續整合效益，也帶動金山電、九豪、國巨、立隆電、光頡、凱美、智寶、禾伸堂等也均收紅。

印刷電路板也出現買盤湧入，包括華通、寶島極、柏承等亮燈漲停，久威、欣興、燿華、律勝、健鼎、瀚宇博、台郡、金像電等漲幅也超過 1%。

至於風電股則是又陷入整理，包括亞力、永冠 - KY、華城、大亞、中興電、世紀鋼、新光鋼、中鋼構等跌幅也超過 1%。