【華冠投顧】指數錯過月線扣抵、留意日圓匯率走勢

鍾騏遠 分析師

大盤今天正式錯過月線扣抵發動點，這代表月線後續下彎的機率增加，觀察今天外資的動向，果然如預期呈現賣超的狀態。自二月股災以來，指數雖然緩步墊高，但是外資的卻持續站在賣方，先前股災所賣超的比例，始終沒有翻轉過來。因此，前波的上漲是屬於軋空行情，而空方回補之後，指數並沒有續強向上，更代表後續台股的成長空間有限。

就國際資金的角來看，日圓匯率自今年開始，就快速轉強，前波強勢的高點一度來到 104.54 對 1 美元，可見風險資金在過去的一季之中，不斷的回補日圓，自此之後，國際股市就始終呈現震盪的格局。主要的原因還是因為 2017 年的大幅度成長，加上今年的升息議題、關稅衝擊、地緣政治等，影響國際股市的表現。

今天的強勢族群中，風力發電仍是續強向上，不過熱度已經有明顯的退卻。另外，生技類股雖有 (4147) 中裕利多表現，不過利多股價沒有鎖死，而且股價開高走低，後續生技預期開始進入資金輪動格局，也就是說，漲多的會震盪，像是 (4137) 麗豐、(1786)科研、(1760)寶齡等；而低基期的個股會取而代之，原則上，年線附近的個股都有機會表現。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。