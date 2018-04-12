麗嬰房兩岸體驗店將同步拓展 提升電商占比 力拼本業獲利

麗嬰房 (2911) 今年兩岸體驗店將同步拓展，中國將新增二至三家店，台灣則將在高雄再設一家店，並提升電商的營收占比，力拼本業獲利。麗嬰房今日舉行春夏新裝發表會，該公司總經理張育韶指出，去年處分麗嬰房位於陽光街總部大樓，營運轉虧為盈，在庫存打消，結束不良店，內部作一些調整後，今年的目標是本業要做到賺錢。



張育韶表示，在經營策略上，將加強電商業務，並在兩岸拓展體驗店，目前體驗店在上海、重慶、杭州等處共有四家，台灣有一家，預計今年在中國要增加二至三家店，台灣則在高雄市民誠路、自由路附近設立一家，長期而言，台灣在五都都各設立一家體驗店。



以營收占比來看，今年各通路的營收占比目標，加盟店及批銷將占 20%-25%，電商占 20%，直營店占 50-55%。



張育韶說，因應兩岸通路屬性的不同，大陸體驗店的選址，將以百貨公司為主，台灣體驗店則以街邊店為主。台灣麗嬰房今年將著重在門市及電商業務的整理，電商雖是趨勢主流，但麗嬰房不會放棄百貨公司及街邊店的生意。



張育韶表示，在少子化趨勢下，台灣一年生不到 20 萬人，麗嬰房的商品規劃，將從 0-6 歲客群，慢慢向 0-12 歲年齡層延伸，並發展 iBaby 用品及運動系列 open kids。



由於大陸市場的變化比較大，麗嬰房今年上海麗嬰房內部組織架構有所改變，



上海麗嬰房公告旗下麗嬰房北京與麗漢股權全數併入蘇州麗嬰房嬰童用品公司，張育韶解釋，此舉主要是為了分制管理，以更清楚營收來源。今年兩岸店數將不再縮減，大陸約 600 家，台灣店在 290 家上下。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』