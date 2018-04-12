互聯互通擴額度 MSCI：推動投資者進A股

MSCI 新興市場指數即將於6月納入A股，權重為0.37%，至8月再增至0.73%。內地媒體《第一財經》報道，去年公布原定納入的222隻A股將增至236隻，5月正式公布名單，同時會定期根據具體情况作動態調整。此外，所有被納入的A股公司將接受ESG(環境、社會和治理)評測，不符合標準的公司會被剔除。

MSCI明晟表示，歡迎中國擴大互聯互通每日額度的決定，這將進一步推動國際機構投資者進入A股市場。

MSCI明晟稱，進一步擴大互聯互通方案，以及在其他方面改善中國市場的准入，對A股未來納入MSCI新興市場指數至關重要，相信這有助於紓緩投資者有關違反交易限制的擔憂。

瑞信方正首席策略師陳李稱，與滬、深港通不同的是，港股有大量內地企業，更有AH股，對比起倫敦股市而言，港股具有這方面的天然優勢；除了內地投資者不了解倫敦股市，時區差異也令滬倫通的普及程度未必如滬、深港通。長遠而言，中國資本面向全球是肯定的，但預計剛開始的時候，滬倫通無論從規模或流通上應該不會太大，因為估計不會有太多需求。所以，對於滬倫通會攤薄投資港股的北水量，陳李認為影響很輕微。

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