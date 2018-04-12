馬化騰：數字化進程每年都在進步 騰訊在與步步高打造智慧門店

4月12日，在2018中國「互聯網+」數字經濟峰會上，騰訊(00700-HK)董事會主席馬化騰表示，數字化進程每年都在進步，「互聯網+」是手段，數字經濟是結果，數字中國和網絡強國是目的，這是一脈相承的。過程可以用「一縱一橫一新」來理解，「一縱」是指互聯網與各行各業加速融合，是縱向深化的過程；「一橫」是從經濟領域向各個領域發展，發展數字中國整體的戰略；「一新」是指一縱一橫帶來的融合創新，從高速增長到高質量增長的轉變。

此外，馬化騰在演講中透露，最近騰訊與步步高打造的智慧門店，很快會落地。

馬化騰表示，在過去幾年騰訊推進「互聯網+」的過程中，騰訊的定位應該是有所為、有所不為，騰訊不是要進入各行各業取而代之，而是要做好助手。比如，近幾個月騰訊在零售領域多加布局，但騰訊不做零售，而是做零售業的數字化助手。騰訊會做三件事情，做連接、做工具和做生態，即為各行各業進入數字行業提供接口;提供最完備的工具箱;生態共建，成為共建數字生態的共同體。

來源：證券時報·e公司

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