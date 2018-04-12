〈港股盤前〉ADR預示港股對中東緊張局勢有免疫力

今天推介股份：

平保（2318）-- 國策和分拆雙概念

1）恒指週三高開 32 點後曾倒跌 5 點，但在人民銀行行長易綱在博鰲論壇發言後回勇，曾升 292 點並重上 310000 點。午後升幅收窄，收報 30897 點，升 168 點或 0.6%，錄 4 連升並累飆 1379 點或 4.7%。

成交金額按日下跌近 4% 至 1330 億。強勢的有友邦（1299）、體育用品、石油及油服務及證券商。手機設備及汽車股則走弱。滬深港通錄總成交按日下跌約 10% 至約 172 億，淨流入金額持平約 20 億。另外，做空佔大市成交大致持平在 12.1%，屬健康水平。

簡評：友邦、港交所（388）和本地及內地證券商均受惠於易綱宣布的新措施，包括滬深港通五月一日起擴容及全面取消外資保險公司設立前需開設兩年代表處的要求。從近期受國策帶旺的醫藥及風能表現看，這些金融股份強勢有可能持續。陰謀論看恆指昨天衝上 31021 點後便回落，但這足以令 31000 點的熊証重貨區被收回。31300 點是另一重貨區，不竟恒指已 4 連升，短期很大可能在 31000 點徘徊整固。輪換買賣也可能持續。

2）受川普警告快將向敍利亞發射導彈，（還叫俄羅斯準備攔截美國的導彈），再加上聯準局議息紀錄顯示將加快升息步伐，美股三大指數齊報跌。道指下跌 219 點或 0.9%，標指和納指分別下跌 0.6% 及 0.4%。避險升温，十年期國債債息回落至 2.779%。港股 ADR 相對強勢，收升 89 點，拆合等於恆指 30987 點。3 隻石油股 ADR 漲幅接近 2%。

簡評：大家可能已習慣川普的威脅技倆，道指二百點的跌幅在近日的波動市中也是司空見慣。至於議息紀錄，這是上月官員的看法，筆者相信他們今天會較偏向鴿派。港股 ADR 不跌反升，除石油股外，友邦、港交所、匯豐（5）及平保（2318）全都做好，有利於今天的市況。

3) 個股利多消息：

港鐵（066）- 旗下全資附屬公司奪得澳門輕軌系統氹仔線的營運及維護服務合約，為期 80 個月，合約總金額約 57.1 億港元。