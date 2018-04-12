樂視網(300104-CN)：睿馳汽車與上市公司無業務往來

樂視網(300104-CN)回複深交所問詢函稱，睿馳智能汽車(廣州)有限公司與上市公司無業務往來，與賈躍亭所控股的樂視控股體系不存在法律關系，完全獨立運營。FF(Faraday Future)戰略投資者為香港投資機構。在本輪融資中，賈躍亭沒有出售任何股權，也沒有獲得任何資金。睿馳汽車土地拍賣款項全部來源于FF戰略投資者的投資，與公司及樂視控股體系之間的關聯款項不存在任何關系。

針對非上市體系關聯公司的債務問題，公司已與債務方達成以下三項抵債方案：樂帕營銷服務(北京)有限公司持有樂視金融100%股權，樂帕已與公司下屬子公司新樂視智家簽署了零對價的股份轉讓協議，股權結構上樂視金融成為了新樂視智家的全資子公司。公司已聘請第三方專業評估機構對樂視金融股權進行評估，將參考估值結果确定以資抵債金額，暫按14.00億元作為估值結果;樂視控股以持有新樂視智家的股權進行質押，為新樂視智家取得中國民生信托有限公司貸款合計11億元，現階段對樂視控股質押的股權即將進入司法拍賣程序，拍賣所得資金用以償還非上市體系關聯公司欠款;新樂視智家以9,290.00萬元價格以資抵債受讓樂視電子商務經營的網站(樂視商城)及相關資源、知識産權等資産。

來源：中國證券網

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