報告：一季度中國公司境外發行募集金額同比增344.7%

最新研究報告顯示，2018年第一季度中國公司境外發行共48項，募集金額達到240.2億美元，比去年同期增長了344.7%。

湯森路 透(ThomsonReuters)11日發布2018年第一季度中國股權資本市場回顧報告。據估算，中國公司境外發行的總估算承銷費用達到4.18億美元。中國公司境外首次公開發行(IPO)在第一季度共有19項，募集資金達57.36億美元，同比增長50.6%。中國公司境外股權及股權相關發行金額最高的是金融行業，占總發行金額的30%。其次為高科技行業和醫療保健行業，市場份額分别為18%和10%。

報告稱，2018年第一季度亞洲股權資本市場發行總額同比增長45.5%至676億美元。高科技領先各個産業，占據24.5%的市場份額;金融及工業行業分别占據23.5%和10.8%的市場份額。第一季度，亞洲可轉債發行創紀錄，同比增長147.9%。在亞洲股權相關交易中，中國仍強勢居首，占據80.4%的市場份額。

2018年第一季度，中國A股資本市場共有86項發行，募集資金203億美元。中國A股股權及股權相關發行金額最高的是工業行業，占總發行金額的22%，其次為材料和金融行業，各占17%和16%的市場份額。

來源：中國新聞網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)