麻省理工開發耳掛裝置 讓你聽見腦海裡的聲音

AlterEgo 圖：翻攝自麻省理工

你腦海裡的小聲音真的能被別人聽見了。麻省理工學院 (MIT) 研究員開發出一款耳掛式裝備「AlterEgo」，可以將配戴者腦海中的聲音化成真正的「聲音」。

根據影片以及麻省理工的文章顯示，該裝置的原理是透過讀取使用者在心中說話時的神經肌訊號，並將訊號傳送給人工智慧分析，變成可理解的語言，進而做出指令或是反應。

到目前為止，該系統可以識別約 100 個單詞，但團隊希望擴大其詞彙量。在目前的研究中，該裝置只能拿來操控特定的電視 APP ，以及報時等動作，未來希望能夠讓人類與機械有著更密切的結合，讓這項裝置變成人類意識的延伸。

負責該項目的研究員 Arnav Kapur 表示，「我們的想法是，我們能不能夠有一個更內在的運算平台，用某種方式融合人類和機器，像是我們自我意識的內部擴張。」

神經肌肉信號是人眼無法察覺的，所以對於外界來說，就只會看到配戴者單純走在路上，但事實上配戴者之間的電腦系統卻能互相溝通。但 Kapur 強調，這不代表這個設備真的有讀心術，因為「默念」也是要自願才做得到。

目前為止，AlterEgo 被用來解決一些算數問題、下棋、查詢基本問題等。在算數的例子上，經過 10 人測試，AlterEgo 平均轉譯準確度達 92%。

AlterEgo 可用來與人工智能代理進行溝通，減少日常交互的干擾，並進行更私密的溝通。該團隊釋出的示範影片顯示，AlterEgo 可用於實時翻譯，作為語音障礙人士的輔助工具，甚至是作為團隊軍事行動時的溝通裝備。