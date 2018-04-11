亞行預測中國2018年GDP增長6.6%

北京時間11日消息，據國外媒體報道，亞洲開發銀行(ADB，簡稱“亞行”)周三發布2018年《亞洲發展展望》，預計随着財政和金融政策逐步收緊，中國2018年國内生産總值(GDP)增長率將較2017年的6.9%有所放緩，2018年為6.6%，2019年為6.4%。

亞行還指出，除日本等部分發達國家外的整個亞太地區“增長前景面臨的下行風險”在于美國特朗普政府的貿易保護主義政策和中國的報複行動。該展望警告稱，這一趨勢如果加劇，恐將影響到企業和消費者信心，對貿易造成打擊。

中國政府今年3月將2018年GDP增長目标定在“6.5%左右”。

亞行預計，除部分發達國家外的亞太地區2018和2019年經濟增長率分别為6.0%和5.9%。

該展望預測稱，印度因去年開征“商品和服務稅”(GST)引發混亂，2017年度的增長率為6.6%，較上年度下滑0.5個百分點，但2018和2019年度的增長率將回升。

亞行首席經濟師澤田康幸提及美聯儲為應對經濟過熱加快加息步伐的風險，認為“亞洲新興市場國家的資金流入可能減少”。

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