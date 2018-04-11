【異動股】高送轉概念股全面爆發 創業軟件(300451-CN)等多股漲停

午後，高送轉概念股盤中爆發，創業軟件(300451-CN)漲停報35.71元，今飛凱達(002863-CN)漲停報18.58元，智能自控(002877-CN)漲停報39.21元，匯金科技(300561-CN)漲停報42.69元，威唐工業(300707-CN)、新天藥業(002873-CN)、元隆雅圖(002878-CN)等多股漲停，新美星(300509-CN)、力盛賽車(002858-CN)、華測導航(300627-CN)等跟漲超7%。

近期，滬深證券交易所分别公布《上海證券交易所上市公司高送轉信息披露指引(征求意見稿)》、《深圳證券交易所上市公司高比例送轉股份信息披露指引(征求意見稿)》，向市場公開征求意見，截止日期為4 月14 日。該《指引》為滬深交易所的高送轉監管行為提供了依據，也為上市公司高送轉行為制定出具有可操作性的約束和規範。

渤海證券認為，就曆史經驗來看，高送轉題材股票對于市場環境十分敏感，具有高彈性的特點。當市場上漲時，其可以取得超越市場的漲幅，但是當市場下跌時，回撤也往往比指數更顯著。今年的高送轉題材股也有類似的特點，年初市場下跌時，已送轉股票池和預期股票池都出現了一定幅度的下跌。而當春節過後，小盤股逐漸走強，高送轉股票迎來一波超越指數的反彈。

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