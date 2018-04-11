【異動股】造紙板塊午後持續走強 宜賓紙業(600793-CN)等多股漲停

午後，造紙板塊持續走強，板塊整體漲幅超2.42%。截止發稿，宜賓紙業(600793-CN)漲停報21.41元，安妮股份(002235-CN)漲停報12.95元，京華激光(603607-CN)漲停報44.50元%，集友股份(603429-CN)漲7.24%報34.95元，嶽陽林紙(600963-CN)漲5.34%報6.51元，太陽紙業(002078-CN)漲近4%，民豐特紙(600235-CN)、中順潔柔(002511-CN)、山鷹紙業(600567-CN)等股均紛紛上漲超2%。

近期，大型連鎖超市大潤發透露，已陸續接到主要家用衛生紙大廠的通知，市面上多家品牌衛生紙确定漲價，漲幅在10%-30%間，3月中旬到四月開始上漲。從武漢金鳳凰紙業等多家國内紙企獲悉，企業已相繼發出漲價通知，原紙價格將每噸上漲200-300元。據統計，目前已經有近20家紙廠發函提價。

在華中地區，尤其是湖北省，四家紙板廠宣布漲價4-6%。紙價上升帶來紙業上市公司的業績攀升。其中，宜賓紙業和山鷹紙業的淨利潤同比增幅超過28倍和4倍，而嶽陽林紙更預計一季度扣非淨利潤大增44-51倍。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)