【大行報告】大摩下調恆指年底目标至30350點 最牛上望37600點

摩根士丹利發表亞太區股市策略報告指，基于預期美國貨币政策持續收緊，中美貿易存争議，随着宏觀經濟面惡化，認為市場同業對亞太股市盈利預測屬較高水平，該行決定下調亞太區市場指數目标預測。

該行表示，從基本情境預測而言，下調MSCI亞洲(日本除外)指數至2018年年底目标預測，由570降至555點，此當預測市盈率13.5倍，料2018年至2019年自上而下股盈增長6.2%及3.6%。

大摩下調恆指基本情境目标預測，由31,500點降至30,350點，此相當預測市盈率(至今年12月底)為12.7倍，按2018年至2019年自上而下股盈增長各為3.8%及3.5%作估值；該行亦下調對國指目标預測，由12,450點降至12,150點，相當預測市盈率為8.8倍，按2018年至2019年自上而下股盈增長各為5.6%及4.6%作估值。該行下調對MSCI中國指數目标預測，由100點降至93點，相當預測市盈率為13.3倍；下調滬深300指數目标預測，由4,500降至4,200點，相當預測市盈率為13.3倍，按2018年至2019年自上而下股盈增長各為10.5%及8.6%作估值。

在該行最「牛」(Bull)情境下，維持恆指目标預測37,600點，此相當預測市盈率(至今年12月底)為13.5倍，按2018年至2019年自上而下股盈增長各為15.7%及12.1%作估值；上調國指目标預測，由15,150點升至15,300點，此相當預測市盈率為9.8倍，按2018年至2019年自上而下股盈增長各為16%及14.5%作估值。

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