恆指早段升近百點 騰訊(00700-HK)重上420元

中美雙方爆發貿易戰機會縮減，加上中港兩地之間互聯互通的規模將會擴大，帶動大市高開32點後升幅擴大，恆生指數最新報30820點，升91點；國企指數最新報12317點，跌6點。
內銀股今早表現，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報8.14元，跌0.2%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.8元，跌0.3%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.24元，跌0.2%。
內險股方面，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報83.95元，跌0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.9元，跌0.5%，中國太保(601601-CN)(02601-HK)H股最新報35.25元，跌0.4%。
內房股方面，碧桂園(02007-HK)最新報16.8元，升0.4%，融創中國(01918-HK)最新報33.9元，跌1.2%，中國恆大(03333-HK)最新報27.8元，無升跌。
重磅藍籌股方面，香港交易所(00388-HK)最新報262元，升0.5%，騰訊控股(00700-HK)最新報422元，升1.2%，匯豐控股(00005-HK)最新報75.1元，升0.5%。
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