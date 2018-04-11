【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週二大漲，因中國承諾進一步開放中國經濟及降低關稅舒緩了貿易戰開打之憂慮。道瓊斯指數大升 1.8% 至 24,408 點；標準普爾指數大升 1.7% 至 2,657 點；納斯達克指數大升 2.1% 至 7,094 點。

油價週二大漲，因中美緊張關係降溫。紐約 5 月期油大漲 3.3% 至每桶 65.51 美元。API 於盤後公布美國上週原油和汽油庫存意外增加。此外，EIA 上調 2019 年美國原油產量預期 1.5%。金價上升，因市場或預期美國將對? 利亞採取軍事行動。紐約 6 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,345.9 美元。

香港和內地股市週二上升。國家主席習近平昨日於博鰲論壇開幕時發言，希望大幅度放寬市場准入，創造更有吸引力的投資環境，加強知識產權保護，並大幅擴大進口；同時，習近平指將相當幅度降低汽車進口關稅，帶動汽車經銷股走高，其中永達汽車（3669.HK） 及正通汽車（1728.HK）股價分別上升 7.9% 及 11.3%；內房股亦錄得較大升幅，其中融創中國（1918.HK）大漲 14.3%。個股方面，丘鈦科技（1478.HK）3 月份攝像頭模組銷售增速較前兩月大幅提升，股價急漲 20.2%；寶勝國際（3813.HK）私有化遭否決，股價急挫 31.0%。恒生指數上升 1.7% 至 30,729 點，國企指數上升 2.1% 至 12,324 點，香港股市成交金額增加 20.1% 至 1,383 億港元。上證綜合指數上升 1.7% 至 3,190 點，滬深兩市成交金額增加 11.1% 至人民幣 4,870 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 國藥控股（1099.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 年第一季股東應佔溢利將同比減少 30% 左右（遠差於市場預期），主要因銷售收入增長放緩、銷售及管理費用增長較快、及財務費用增長較快。

◇ 健合國際（1112.HK）控股股東將以 57.5 港元（較最後收盤價折讓 8.2%）出售 1,800 萬股（相當於現有股本 2.8%）。於出售完成後，控股股東持股量將下降至 67.8%，但其將從少數股東手上回購部分控股股東股份，從而使主席持有控股股東之權益增加（現持有控股股東權益 51.8%）。

◇ 中國鐵建（1186.HK）於昨日召開業績發布會，公司表示對 2018 年業績充滿信心，雖然鐵路業務或略下降，但其他業務預期穩定增長，尤其非承包板塊有望錄得較快增長；公司預計新簽訂單同比增速將不低於 10%（海外訂單增速目標相同），加上增值稅率將下調 1 個百分點，及原材料價格預期將保持穩定，2018 年銷售及利潤增速預計將不低於 2017 年之分別同比增長 8.2% 及 14.7% 水平。現價相當於 5.3 倍 2018 年預測市盈率。

◇ 安踏（2020.HK）公布 2018 年第一季安踏品牌零售金額（按零售價值計算）同比增長 20%-25%（與上一季增速持平），其他品牌產品零售金額按年大增 80%-85%（略較上一季增速 85%-90% 輕微回落）。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年第一季手機鏡頭、車載鏡頭及手機攝像模組產品出貨量分別同比增長 33.7%、上升 11.2% 及倒退 5.2%，其中 3 月增速分別為 50.6%、10.5% 及 6.9%。第一季手機鏡頭及手機攝像模組出貨量增速較首兩月大幅提升，而車載鏡頭則與首兩月相若。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)