人民幣兌美元中間價11日報6.2911 調升160點

新浪外匯訊 4 月 11 日，人民幣兌美元中間價報 6.2911，較上日調升 160 點，中間價升值至 2018 年 4 月 3 日以來最高，升幅創 2018 年 3 月 30 日以來最大。

隔夜市場，人民幣兌美元大漲，主要受中美貿易戰憂慮降溫影響。在岸人民幣兌美元夜盤一度升至 6.2792，較前一日內低點 6.3067 大漲 275 基點。離岸人民幣兌美元現報 6.2760，24 小時內漲幅超 300 基點。

北京時間今日凌晨，特朗普推特發文：我們對中國國家主席習近平有關關稅和汽車貿易壁壘的友好發言表示感謝。另外，他在知識產權和技術轉讓上給予了開創性的見解。我們將一道取得不錯的進步。

昨日，習近平在博鰲亞洲論壇上表示，“中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常項目收支平衡。今年，我們將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力增加人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織《政府採購協定》進程。”

國家金融與發展實驗室理事長李揚認為，全球匯率市場將維持整體穩定，貿易摩擦不會延伸成為匯率戰。李揚表示，中國對外的依賴，無論從實物還是從資金層面看，都沒有那麼重。他說，首先，中國在經常賬戶下的總盈餘已經不高，到去年年底只佔 GDP 的 2.6%；其次，從資本流出的情況看，中國的資本是通過長期貿易積累實現的，資本流出雖然會帶來一定影響，但對經濟的負面衝擊不會太大。

不少業內人士認為，自 2017 年以來，人民幣匯率企穩，對美元有所升值，對一籃子貨幣基本保持穩定，外匯市場干預明顯減少，匯率自身穩定性明顯增強，市場預期合理分化。在當前形勢下，人民幣匯率持穩仍將得到經濟基本面的支持。

華泰證券分析師表示，未來人民幣兌美元匯率走勢的決定性因素仍是美元指數 (89.5895 , -0.0457 , -0.05%) 的變動，美元指數目前處在本輪美元週期的頂部拐點區域，未來震盪走弱概率較高，維持 2018 年人民幣兌美元中樞 6.30 元的判斷，同時認為匯率波動落在 6.20 元 - 6.40 元區間之內概率較高

新聞來源：新浪財經