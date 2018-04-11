[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/04/10 107/04/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大滬深300單日正向2倍基金 17.13000 16.17000 0.96000 5.93692 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.51000 31.65000 1.86000 5.87678 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.27000 42.79000 2.48000 5.79575 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 34.35000 32.92000 1.43000 4.34386 復華恒生單日正向二倍基金 36.91000 35.77000 1.14000 3.18703 群益印度中小基金-人民幣 14.99160 14.57870 0.41290 2.83221 元大標智滬深300基金 18.95000 18.43000 0.52000 2.82149 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 10.09000 9.82000 0.27000 2.74949 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.24000 8.02000 0.22000 2.74314 元大上證50基金 32.21000 31.39000 0.82000 2.61230 國泰富時中國A50基金 20.83000 20.30000 0.53000 2.61084 群益大印度基金-人民幣 13.12210 12.80240 0.31970 2.49719 群益印度中小基金N-新臺幣 9.07000 8.85000 0.22000 2.48588 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 9.93000 9.69000 0.24000 2.47678 群益印度中小基金-新臺幣 15.87000 15.49000 0.38000 2.45320 瀚亞印度基金-人民幣 13.53000 13.22000 0.31000 2.34493 群益印度中小基金N-美元 10.13490 9.90870 0.22620 2.28284 群益印度中小基金-美元 14.49560 14.17210 0.32350 2.28265 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.62000 27.01000 0.61000 2.25842 復華滬深300 A股基金 24.37000 23.84000 0.53000 2.22315 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.20000 9.98000 0.22000 2.20441 富邦富時歐洲ETF基金 20.23000 19.80000 0.43000 2.17172 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.96000 9.75000 0.21000 2.15385 富邦香港H股基金 21.52000 21.07000 0.45000 2.13574 群益大印度基金-新臺幣 12.08000 11.83000 0.25000 2.11327 富邦上証180基金 31.98000 31.32000 0.66000 2.10728 保德信歐洲組合基金 10.31000 10.10000 0.21000 2.07921 瀚亞印度基金-新台幣 29.27000 28.68000 0.59000 2.05718 元大歐洲50基金 24.22000 23.74000 0.48000 2.02190 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.14000 9.94000 0.20000 2.01207 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------