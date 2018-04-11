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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/04/10 107/04/09  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大滬深300單日正向2倍基金                                       17.13000   16.17000   0.96000    5.93692
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      33.51000   31.65000   1.86000    5.87678
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 45.27000   42.79000   2.48000    5.79575
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              34.35000   32.92000   1.43000    4.34386
復華恒生單日正向二倍基金                                         36.91000   35.77000   1.14000    3.18703
群益印度中小基金-人民幣                                          14.99160   14.57870   0.41290    2.83221
元大標智滬深300基金                                              18.95000   18.43000   0.52000    2.82149
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        10.09000    9.82000   0.27000    2.74949
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.24000    8.02000   0.22000    2.74314
元大上證50基金                                                   32.21000   31.39000   0.82000    2.61230
國泰富時中國A50基金                                              20.83000   20.30000   0.53000    2.61084
群益大印度基金-人民幣                                            13.12210   12.80240   0.31970    2.49719
群益印度中小基金N-新臺幣                                          9.07000    8.85000   0.22000    2.48588
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                               9.93000    9.69000   0.24000    2.47678
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.87000   15.49000   0.38000    2.45320
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.53000   13.22000   0.31000    2.34493
群益印度中小基金N-美元                                           10.13490    9.90870   0.22620    2.28284
群益印度中小基金-美元                                            14.49560   14.17210   0.32350    2.28265
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.62000   27.01000   0.61000    2.25842
復華滬深300 A股基金                                              24.37000   23.84000   0.53000    2.22315
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.20000    9.98000   0.22000    2.20441
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.23000   19.80000   0.43000    2.17172
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.96000    9.75000   0.21000    2.15385
富邦香港H股基金                                                  21.52000   21.07000   0.45000    2.13574
群益大印度基金-新臺幣                                            12.08000   11.83000   0.25000    2.11327
富邦上証180基金                                                  31.98000   31.32000   0.66000    2.10728
保德信歐洲組合基金                                               10.31000   10.10000   0.21000    2.07921
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.27000   28.68000   0.59000    2.05718
元大歐洲50基金                                                   24.22000   23.74000   0.48000    2.02190
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.14000    9.94000   0.20000    2.01207
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