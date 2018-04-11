昆明機床(00300-HK)針對復牌條件開展工作

昆明機床(00300-HK)公布，截至2018年1月31日止之營業收入(不含增值稅)約為3641.3萬元(人民幣.下同)。截至2018年1月31日，公司之銀行存款約為5865.6萬元。截至2018年1月31日止公司應收賬款總額約為3.848億元。於2018年1月31日之銀行貸款金額約為3.866億元。

公司獨立調查委員會已正式針對香港復牌條件之要求開展工作，工作有4方向。第一為法證審計機構普華永道管理諮詢(上海)有限公司團隊已完成第一階段工作任務，包括開展進場訪談、資料調閱、範圍及程序安排等相關程序，並制定完成了第二階段法證審計計劃。目前公司與法證審計已經確定了第二階段的相關工作並已經簽定合同，公司將儘快開展第二階段法證審計工作。

第二為公司已聘任馬施雲諮詢有限公司作為公司內控諮詢顧問，並於2018年4月9日正式開展相關內控審查工作。

第三為公司復牌財務顧問香港同人融資公司團隊、內控諮詢顧問、法證審計團隊及香港律師團隊已就公司H股復牌相關工作召開會議，制定復牌的整體計劃、方案和時間表。

第四為公司2016年年度報告重新審計及2017年年度報告審計工作由公司年審會計師大華會計師事務所(特殊普通合夥)正在進行。

股份繼續停牌。

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