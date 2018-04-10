【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

果然開始漲權值，跌中小型

一來一往可能當日會差 20%

【盤勢分析】

昨晚俄羅斯大跌，LINE@莫名其妙的一直狂敲，這跟台股的關係不大喔，法人主要還是看美股！而台股在日 KD 黃金交叉下，再次出現開低走高，台指 (04) 更明顯，2 天就是百餘點的價差，而我們只是利用了龍捲風操盤術：高階版及中階版的應用！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日加權日 KD 黃金交叉，指數上漲 33.65 點，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，本波從 10775 會漲到哪呢？

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步，故指數持續上漲！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【車用零組件】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

台股在昨天以前【風力】【板卡】【生技】表現較強，投機風較盛，先前提醒停損提利點要設好，並提防當日反轉，今天很多個股均重挫！而很多個股卻出線整理後的上攻，甚至漲停，一來一往若選錯股有可能差到 20%！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (-13.5 收 458.5，20Ma 仍向上)，5483 中美晶，6182 合晶 (+0.8)、3532 台勝科，3707 漢磊 (+0.15)、3016 嘉晶 (-0.2)，此族群仍可以中美晶為指標 (112 如預期過關)，接下來看其他個股能否同步跟上，假設出現同步性，整體氣勢才會強，延續力才會夠！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (+2.5)、6525 捷敏、3317 尼克森 (-0.3)、8261? 鼎 (+0.65)、5299 杰力 (+7.1)、6138 茂達 (-0.5)，可留意中國長電科股價 (-1.48%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+13，收 545) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊(+1.8)、6173 信昌電(+2.4)、3026 禾伸堂(+11，盤中漲停)、3624 光頡(-1.95)、5317 凱美(-2.2)、2375 智寶(+0.65)、6127 九豪、2492 華新科(+7.5)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6175 立敦(+1.65)、3236 千如、2472 立隆(+1.9)、2478 大毅(上沖下洗跌 1.4)、5255 美桀，漲價行情持續！

◎【二極體】：2481 強茂 (盤中高 56.7 收 52.4)、5425 台半、3675 德微、5305 敦南 (+0.6)、6573 虹揚，可留意營收增加個股的後續性

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (-0.5)、4721 美琪瑪 (-1.5)、4739 康普 (-5)，1536 和大 (+2)、2231 為升、3552 同致，持續留意 TESLA 的走勢

◎ 指數震盪走高，持續上攻個股有：6451 訊芯、1597 直得、4939 亞電、4111 濟生、8374 羅昇、1909 榮成、3406 玉晶光、6284 佳邦、3008 大立光、2049 上銀 4549 桓達 8436 大江 1906 寶隆，明日可留意延續性！