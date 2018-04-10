【大行報告】德銀：金沙(01928-HK)及永利(01128-HK)受惠港珠澳大橋

德銀發表報告指，内地即將公布港珠澳大橋的開通日期，預期當香港邊境設施準備好，大橋最快六月便可啓用，相信有助澳門吸納香港及内地旅客，認為不僅對澳門賭場中場業務有利、對零售及酒店業亦有幫助，該行將2018年下半年至2019年中場收入增長預測由8%提升至13%，而零售/酒店消費增長預測則由5%升至10%。

該行指，所有香港車輛均能使用大橋，但除非擁有澳門車牌，否則大部分均不能進入澳門，故司機需要預訂接近海關範圍的停車位并轉乘其他交通工具。而政府亦計劃發出900個港澳兩地行車許可，方便賭場及中介人接載貴賓及高端中場客戶來往兩地，而接載中場客戶來往港澳的的跨境大巴預期每位車費隻需180元。

該行又指，去年訪澳旅客達3260萬人，當中三成是由香港乘坐渡輪到達，料大橋可令2018-2020年澳門旅客預測年複合增長率升至8%。而金沙(01928-HK)非博彩業務佔2019年預測EBITDA達23%，將成最大受益者，予其目标價52元，評級「買入」。永利澳門(01128-HK)非博彩業務增長則較同業快，將其目标價由32元上調至36元，評級「買入」。

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