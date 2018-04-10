日本3月工具機訂單年增28.1% 連16月上揚

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，日本 3 月份工具機訂單年比值連續第 16 個月上揚。根據日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders` Association；JMTBA) 發布的初估數據顯示，3 月份日本工具機 (Machine Tool) 整體訂單金額較 2017 年同期上揚 28.1%，成為 1,828.49 億日圓，月度訂單額高於顯示接單狀況好壞界線的 1,000 億日圓的大關。



與 2 月份的 1,551.94 億日圓的訂單額相較，3 月份工具機訂單則是增加了 17.8%，連續第二個月上揚。



這份數據顯示，3 月份日本國內訂單較 2017 年同期增加 44.0%，成為 755.27 億日圓。與前月相較則是上揚 29.8%。



3 月份海外訂單則是較 2017 年同期增長 18.9%，成為 1,073.22 億日圓，與前月相較則是增長 10.6%。



工具機主要使用於製造汽車、家電等產品，其訂單狀況被視為預估製造業設備投資動向的領先指標。日本主要的工具機廠商計有森精機製作所 (Mori Seiki)、Yamazaki Mazak、Makino 以及大隈(Okuma) 等。



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