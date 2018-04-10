中國全面實施預算績效管理頂層設計將出

據經濟參考報10日消息，從業内獲悉，中國20萬億財政支出正探尋更高效路徑，全面實施預算績效管理的頂層設計文件正在醞釀中，包括第三方評價體系等制度文件正在起草。未來我國預算績效將實現預算範圍全覆蓋，實現貫穿預算的全過程。

作為政府績效管理的重要組成部分，預算績效是一種以支出結果為導向的預算管理模式，要求花盡量少的資金、辦盡量多的實事，向社會公衆提供更多、更好的公共産品和公共服務。

業内指出，全面實施預算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現代化的有力舉措。也是實現高質量發展的應有之義。去年，中國財政支出已經突破20萬億元，當前推進全面績效管理無疑是非常重要而且緊迫的任務。

據了解到，經過多年的推動，中國目前的預算績效管理已經取得了顯著成果，“花錢必問效、無效必問責”的意識不斷增強，一些地方也探索出了很好的經驗。當前相關部門正在研究起草相關頂層設計的指導意見，還將結合指導意見研究出台一系列配套制度辦法，包括分行業分領域的評價指标體系建設、規範第三方管理辦法等。

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