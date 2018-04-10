台股盤前－美中貿易戰和緩 外資期貨率先偏多操作 今可望挑戰季線

台股昨 (9) 日出現長假後補漲，生技、風電勁揚，指數終場上漲 72 點，以 10893.53 點作收。由於美國財政部長梅努欽週日表示，不預期美國與中國會爆發貿易戰，美中貿易大戰出現緩和跡象，美股今晨收高，加上外資昨天率先在期貨偏多操作，台股今日可望挑戰站回季線大關。

美中貿易戰不確定性反應在法人進出中，昨日外資多空交戰，外資買進、賣出分別爆出逾 400 億元近期大量，終場賣超 13.22 億元，投信賣超 0.33 億元，自營商則小買超 0.72 億元，三大法人合計賣超 12.83 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 5976 口至 12212 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 2696 口至 50160 口。

外資布局明顯落在非電族群，包括：新光金、玉山金、中信金，台化、南亞、潤泰新、國喬等，較不受中美貿易戰影響的族群。

今天觀盤重點，中國智慧手機市場今年首季市況持續疲弱，單季出貨量跌破 1 億支、降至 8187 萬支，年減 27%，股王大立光在 iPhone X 銷售不佳與中國手機市況低落雙重夾擊下，昨日尾盤下殺，重挫逾 5.8% 或 185 元、收 3000 元，下探 2016 年 7 月 12 日以來新低價，今天將面臨 3000 元關卡保衛戰

關鍵零組件暨工業機器人大廠上銀科技，今年接單爆滿，出貨供不應求，傳出最近首度要求客戶在下單時預付 3 成訂金，法人表示，這項作法在機械業界前所未見，不僅可降低重複下單風險，也顯示市場需求持續強勁。上銀昨日也公布 3 月自結合併營收 23.84 億元，年增 48.8%，創歷史單月新高；累計第 1 季合併營收 65.51 億元，年增 52.3%，亦創單季營收歷史新高。

金控第 1 季獲利陸續公布，中信金以累計每股稅後純益（EPS）0.63 元暫居金控獲利冠軍，兆豐金以 EPS0.56 元緊追在後。而開發金受惠直接投資部位處分與評價利益大增，累計第 1 季獲利較去年同期大幅成長 77%，玉山金第 1 季獲利創歷年首季新高，元大金獲利也大增八成多。

整體來說，國際股市近期因美中貿易戰變化出現劇烈震盪，台股難免受到影響，不過在全球主要股市中，台股表現相對強勢，目前除站穩在半年線 10777 點之上外，也站回 5 日線 10885 點及 10 日線 10879 點的短期均線之上，今天將蓄勢挑戰季線反壓。