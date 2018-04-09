【大行報告】中金：吉利(00175-HK)首季銷量強勁 目标價31.2元

中金發表報告指，吉利汽車(00175-HK)今年首季度銷量保持強勁，累計銷量達到38.6萬輛，按年增長39%。其中，2016年推出的車型按年增長28%，博越、 GS和GL分别增長19%、62%和43%。而2017年下半年推出的車型(X1、X3、S1 和領克01)在首季也貢獻了顯著的銷量新增量。新車型有望持續驅動銷量增長，為吉利帶來增長動力。

該行表示，領克01在3月銷量達到8507台，按月增長112%，顯示出領克産量成功爬坡。今年公司將推出領克02 和03車型，且張家口工廠正式投産，公司産能將得到顯著提升。吉利在上個月發布了吉客智能生態系統(GKUI)，并在升級版博越中采用了該系統，預計GKUI系統有望帶來新的技術革命并為公司增添增長動力。

此外，小型 SUV 和領克推出後，吉利迎來更加均衡的銷售結構。吉利的明星車型仍然保持競争力且更加成熟，同時新車型呈現健康的上行趨勢；SUV和轎車的銷售增速均超過市場增速。去年下半年，吉利的産品均價(ASP) 和單車淨利潤分别按年增長1.4%和33%，中金認為更加健康和均衡的銷售結構有望持續推動ASP和單車淨利潤的提高。維持吉利「推薦」評級和目标價31.2元。

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