中國駐馬來西亞大使白天參觀森林城市，期許國際産城新模式

馬來西亞當地時間4月1日下午，中國駐馬來西亞特命全權大使白天率代表團前往柔佛州參觀了多家在當地投資的中資企業，其中包括碧桂園的森林城市及東南亞最大的工業化建築系統(IBS)生産基地。森林城市執行董事張自遊、馬來西亞區域總裁付錦嶺、森林城市戰略總監黃詝瀚以及海外事業部戰略與公共關系副總經理陳慶華出席陪同。

白天大使參觀森林城市展廳

在參觀森林城市展廳時，白天表示充分看好新山未來。他認爲，新山擁有突出的區位優勢。一旦新馬高鐵開通，大量新加坡人口將就近選擇在新山居住，也會從深層次改變人們生活，進一步激發新山區域的活力。

白天大使參觀森林城市IBS建築工業化基地

隨後，白大使參觀了森林城市産業典範——IBS建築工業化基地。白大使稱贊碧桂園把國內最先進的、世界一流的建築工業經營理念、管理水平和制造工藝都帶到了新山和馬來西亞，幫助當地實現了跨越式發展。白大使希望碧桂園也能在國內預制工業發展方面發揮引領作用，推動中國的建築工業化發展。

白天大使（中間）與張自遊董事（右二）、付錦嶺總裁（左二）、黃詝瀚總（右一）以及陳慶華總（左一）合影

在聽取了森林城市的彙報後，白天肯定了碧桂園對馬來西亞和柔佛州就業和經濟發展帶來的積極作用。他感謝馬來西亞及柔佛州政府爲中國投資企業提供優惠政策及優厚的條件，讓中國企業看好馬來西亞，將之視爲一塊“福地”。

據了解，白天也是繼黃惠康之後,第二位到訪森林城市的中國駐馬大使。

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