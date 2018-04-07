香港教育國際(01082-HK)以6686萬悉售互娛中國(08081-HK)

香港教育國際(01082-HK)公布，間接全資附屬公司Fastek Investments Limited以6686.09萬元，向鄭熹榆悉售互娛中國(08081-HK)約14.23億股。有關股份佔互娛中國已發行股本約26.66%，每股作價0.047元，較後者昨日收市價0.043元有溢價9.3%。鄭熹榆本身已持有互娛中國9.16億股，佔已發行股本約17.17%。

出售事項的所得款項淨額約6680萬元，約2400萬元用作未來可能作併購的資金；約900萬元用於支持現有業務發展；約3380萬元用作一般營運資金。該公司預期將錄得收益約5140萬元。

經計及互娛中國集團的歷史財務表現、截至2017年6月30日止年度集團於互娛中國股份的投資錄得虧損及不穩定商業環境，董事並不確定互娛中國集團的未來前景。此外，於去年9月收購事項後，於2016年12月中旬至2017年1月，集團與互娛中國探索潛在的教育相關業務合作，包括於澳洲提供學習輔導項目；及於中國提供籃球訓透過轉介學生參與該等根據最初意念提供的項目或活動而獲得佣金收入。然而，於考慮業務重點、合作範圍及可能項目的預期回報後，集團與互娛中國集團之間產生的具體業務機會有限。董事認為，變現集團其於互娛中國股份的投資對集團有利，從而可將集團的財務資源重新分配至集團的其他業務分部及╱或把握合適的業務機會，以優化營運效率及提高集團的回報。

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