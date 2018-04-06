港股早段升逾200點 騰訊(00700-HK)收復配股價

港股今早承接美股升勢而高開231點，其後在高位反覆，恆生指數最新報29781點，升262點；國企指數最新報11951點，升93點。

股王騰訊控股(00700-HK)今早重上大股東配售價，最新報405.4元，升

2%；其他科技股方面，易鑫集團(02858-HK)最新報4.37元，升0.5%，眾安在線(06060-HK)最新報59.7元，升0.6%，閱文集團(00772-HK)最新報71元，跌0.9%。

內銀股方面，建設銀行(601939-CN)(00939-HK)H股最新報7.92元，升1.4%，中國銀行(601988-CN)(03988-HK)H股最新報4.17元，升0.7%，工商銀行(601398-CN)(01398-HK)H股最新報6.63元，升0.8%。

內險股方面，中國財險(02328-HK)最新報13.62元，跌0.1%，中國太平(00966-HK)最新報24.85元，跌0.2%，中國平安(601318-CN)(02318-HK)H股最新報79.45元，升0.6%，中國人壽(601628-CN)(02628-HK)H股最新報21.451元，升0.9%。

重磅藍籌股方面，友邦(01299-HK)最新報67.35元，升1.1%，匯豐控股(00005-HK)最新報73.35元，升1.3%，香港交易所(00388-HK)最新報252.5元，升1.3%。

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