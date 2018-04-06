白宮貿易顧問：中美將就貿易措施舉行高級別對話

摘要：美國白宮貿易顧問Navarro表示，在關稅清單的60天公示期內，中美雙方將進行討論。他說，財政部長Steven Mnuchin和美國貿易代表Robert Lighthizer將主導談判。這是白宮首次明確，中美雙方將就貿易問題舉行高級別的對話。

中美貿易戰再添新進展。白宮重申，在關稅措施正式生效前，美國仍有時間與中國通過談判達成協議。

美國白宮貿易顧問Peter Navarro向CNBC表示，在關稅清單的60天公示期內，中美雙方將進行討論。他說，財政部長Steven Mnuchin和美國貿易代表Robert Lighthizer將主導談判。

這是白宮首次明確，中美雙方將就貿易問題舉行高級別的對話。

Navarro表示，談判的重點是努力「讓中國停止對我們經濟的侵略性攻擊」。他沒有提供關於談判時間或地點的更多具體細節。



此外，白宮一位高級顧問表示，美國想要拉攏盟國，以打擊中國不公平的貿易做法。

白宮國家經濟委員會主席Larry Kudlow向彭博表示：「中國的限制性貿易做法對我們的經濟造成損害。責怪中國。他們已經這樣做了幾十年了。不要責備特朗普。」

他表示，為了懲罰中國濫用知識產權，特朗普「正在做世界上每個人都說我們應該做的事情。」他補充說，美國希望盟國能加入聯盟，在貿易上聯手對華。

Kudlow說：ZD2我稱之為自發的貿易聯盟。我想世界上每個人都知道，中國多年來一直沒有遵守規則。ZE2

Kudlow強調，關稅還沒有正式實施。美國政府將與包括美國立法者、農業代表和中國政府在內的一系列相關方進行磋商。

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