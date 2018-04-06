位於裕廊西和洛陽東的Digital Realty新加坡數據中心目前提供SGIX當地對等互聯服務

Digital Realty 客戶將受益于包括國際和區域營辦商在內的豐富對等互聯生態系統

新加坡 2018 年 4 月 6 日電 / 美通社 / -- 全球領先的數據中心、託管和互聯解決方案供應商 Digital Realty(NYSE: DLR) 今天宣佈，公司已與 Singapore Internet Exchange（簡稱 SGIX）達成合作，為公司位於裕廊西和洛陽東的新加坡數據中心提供本地對等互聯服務。

SGIX 是新加坡的一家開放和中立互聯網交換點公司，提供互聯網對等互聯服務，其服務對象為旨在為商業客戶提供快速且具成本效益的互聯網服務的企業。SGIX 也是新加坡最大的互聯網交換點公司之一，高峰期互聯網流量超過 150Gbps。SGIX 自 2009 年成立以來一直為會員提供服務。

透過與 SGIX 合作，Digital Realty 位於裕廊西和洛陽東的新加坡數據中心的客戶將受益于性能更佳且更具成本效益的互聯服務。島國兩端的對等互聯點還將提升新加坡對等互聯解決方案的整體彈性。客戶目前能夠獲取 SGIX 的豐富對等互聯生態系統，包括國際和區域營辦商、內容提供者和加速器等，進行互聯網流量交換。

Digital Realty 亞太區財務總監 Krupal Raval 表示：「從物聯網到邊緣運算，行業格局正在從區域中心向接近客戶轉變。舉例來說，內容提供者需要以更快的速度和更高的效率，不斷為他們的終端用戶提供內容。透過與 SGIX 合作，我們將在新加坡為我們的客戶提供更快且更具成本效益的互聯服務，使他們能夠為其客戶提供更高質量的服務。」

SGIX 主席 Patrick Scodeller 稱：「我們很高興與全球首屈一指的數據中心營辦商 Digital Realty 達成合作。SGIX 的宗旨是提升互聯網行業的流量路由效率。消費者希望快速獲得信息或內容，透過對等互聯來減少當地營辦商之間的延遲有助於實現這一目標。透過此次合作，將 Digital Realty 的客戶納入我們的對等互聯網絡，我們能夠更好地加快和提升行業互聯網服務的性能。」

Digital Realty 提供廣泛的網絡、內容和服務提供者獲取渠道，將進一步拓展 SGIX 對等互聯合作夥伴網絡。雙方公司自 2018 年 2 月起開始全面合作。

Digital Realty 簡介

Digital Realty 為其遍佈北美、歐洲、亞洲和澳洲的安全、網絡豐富的數據中心組合中的 2300 多家公司，提供數據中心、託管和互聯策略支持。Digital Realty 的客戶包括各大規模的國內外公司，從雲端和信息技術服務、通訊和社交網絡到金融服務、製造、能源、醫療保健和消費品不一而足。詳情請瀏覽 http://www.digitalrealty.asia/ ，透過 @DigitalAPAC 在 Twitter 上關注我們，或瀏覽我們的博客：https://apac.digitalrealty.com/ 。

SGIX 簡介

SGIX 由信息通訊行業的主要參與者創立，並由新加坡資訊通訊媒體發展局 (IMDA) 提供支持。SGIX 是新加坡一家開放和中立的互聯網交換點公司，提供互聯網對等互聯服務，其服務對象為旨在為商業客戶提供快速且具成本效益的互聯網服務的企業。這些企業包括全球和國內營辦商、互聯網服務提供者、內容和社交傳媒、視頻流、雲端、內容分發網絡和遊戲提供商。

詳情請聯繫：

Omer M. Wilson

市場推廣部高級主管

亞太區

Digital Realty

電郵：owilson@digitalrealty.com

電話：+65-6505-3951

安全港聲明

本新聞稿包含依據當前預期、預測和假設而做出的前瞻性陳述，包括與 Digital Realty 網點的 SGIX 當地對等互聯、SGIX、我們位於新加坡的數據中心、預期數據中心與聯網趨勢、統計數據和優先事項相關的陳述，這些陳述涉及風險與不確定性，可能造成實際結果大相徑庭。這些風險與不確定性因素包括但不僅限於：對數據中心需求的減少或信息技術開支的縮減；出租率的下滑、營運成本的增加或空置率的提高；競爭加劇或數據中心供應量增加；我們的數據中心和數據中心基礎架構的適用性；連接延遲或中斷或電力可用性、或我們的物理與信息安全基礎架構或服務出現故障或漏洞；我們對重要客戶的依賴性、一家重要客戶或大量小客戶的破產或資不抵債、或租賃客戶的違約或不再續約；違反與客戶簽署的合約的義務和限制；該公司未能成功開發和租賃新的物業和開發物業，物業開發延期或產生意外成本；當前全球和當地經濟、信貸及市場形勢的影響；無法保留從第三方租賃或轉租的數據中心；在外國管轄區域收購或運作物業的難度；無法從最近的收購中獲得預期收益，或我們的計劃和運營業務的中斷，或相關的未知或或有負債；該公司未能成功整合和運作已收購或重新開發的物業或業務；確定需收購物業和完成收購的難度；與合資投資有關的風險，包括因缺乏對此類投資的控制而帶來的風險；與使用債務為該公司業務活動提供資金相關的風險，包括再融資與利率風險、該公司未能償還到期債務、該公司信用評級的不利變化、或是該公司違約或違反其貸款工具與協議中包含的其它條款；該公司未能獲得必要的債權和股權融資，以及我們對外部資金來源的依賴性；金融市場的波動；外匯匯率變動；經濟或房地產市場走勢對該公司所處行業或其目標行業造成的不利影響（包括與房地產估值降低、減值費用、商譽和其它無形資產減值費用有關的風險）；該公司無法有效管理發展；超出我們保險範圍的損失；環境負債及與自然災害有關的風險；該公司無法遵守適用於上市公司的規章制度；該公司未能繼續以 REIT 的身份繳納聯邦所得稅；我們的業務合作夥伴未获得以合作夥伴的身份繳納聯邦所得稅的批准；我們從事某些業務活動能力的限制；本地、州、聯邦和國際法律法規的調整，包括稅務、房地產和區劃法的調整及房地產稅率的提高；如欲瞭解有關此類風險和不確定性因素的更多詳細列表和說明，請參見該公司提交給美國證券交易委員會 (U.S. Securities and Exchange Commission) 的報告及其他文件，包括該公司截至 2017 年 12 月 31 日的 10-K 表年報。無論是因新信息的出現、未來事件的發展或是其他原因，該公司概不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意願或義務。