五名麻疹確定病例 3/17桃機入出境要注意

疾病管制署今天公布新增 5 名麻疹確定病例，其中 2 名本土確定病例 (為 3/17 前往沖繩之同班機搭乘者)，3 名境外移入病例。籲請民眾提高警覺，如有疑似症狀應戴口罩儘速就醫並告知旅遊接觸史。

疾管署表示，2 名本土病例 (案 5 北部 20 餘歲男性、案 6 北部 40 餘歲男性) 為 107 年 3 月 29 日發布之新聞稿之同班機旅客；3 名境外移入病例 (北部 40 多歲女性、南部 20 多歲男性，北部 30 多歲男性) 分別 2 名是 3 月 17 日由桃園機場出境至澳門，其中北部 30 多歲男性 3 月 17 日由桃園機場出境至泰國並為 107 年 4 月 3 日發布泰國境外移入之兄。

衛生單位目前已掌握個案接觸者共 3,013 人，將持續監測至 4 月 22 日。呼籲民眾曾與確定病例搭乘相同大眾交通運輸或出入公共場所活動，請自主健康管理 18 天（自最後接觸日起算），如出現發燒、出疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸史。

今（2018）年截至目前國內共計 11 例麻疹確定病例，6 例境外移入病例，5 例國內感染。2015 至 2017 年累計 49 例確定病例（分別為 29、14 及 6 例），其中 30 例為國內感染、19 例為境外移入，感染國家以中國大陸（9 例）為多，其餘為鄰近亞洲國家。

疾管署呼籲，麻疹傳染力極強，患者出疹前後 4 天最具傳染力，接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）可有效預防，家中如有滿 1 歲幼兒，請攜至合約院所接種疫苗；不確定是否曾感染過的中壯年人，及部分幼年曾接種疫苗，擔心抗體隨年齡增長而減少的青年族群，赴流行地區前可至旅遊醫學門診評估接種需求；另避免帶未滿 1 歲或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如須帶 6 個月以上未滿 1 歲的嬰兒前往，出發 2 週前可至衛生所或合約院所接種 1 劑疫苗。

民眾自流行地區返國後，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知醫師旅遊接觸史；也請醫療院所提高警覺，針對疑似個案應依法立即通報，以利衛生單位及時採取防治措施。如有疑問請撥打免付費防疫專線 1922（或 0800-001922）洽詢。