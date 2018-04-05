奇蹟日：全球股市上演大反攻 歐股高開逾1%

昨日，中國發布對美國的關稅反制措施，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的大豆、汽車、化工品等 14 類 106 項商品加征 25% 的關稅。

歐盟委員會發言人丹尼爾 · 羅薩里奧 4 日在新聞發布會上說，歐盟注意到美國公布了依據「301 調查」擬加征關稅的中國商品建議清單，反對任何有違世界貿易組織規則的貿易措施。

歐盟統計局公布數據顯示，歐元區 3 月 CPI 年增率初值 1.4%，預期 1.4%，前值 1.2% 修正為 1.1%，創去年年底以來新高。

股市

歐洲 STOXX 600 指數高開 1.2%。

英國富時 100 指數高開 1.37%。法國 CAC 40 指數高開 1.63%。德國股市高開 1.8%。

債市

義大利 / 德國 10 年期公債殖利率差收窄至 121 個基點，為兩個月新低。

外匯

英鎊 / 美元刷新日低至 1.4054，日內跌約 0.2%。

美元 / 日元刷新日高至 107.10，日內漲約 0.3%。

商品

布蘭特原油目前上漲 0.38％，至每桶 68.287 美元。而美國 WTI 原油則上漲 0.25％，至每桶 63.53 美元。

黃金下跌 0.59%，報 1325.46 美元 / 盎司。

『新聞來源／華爾街見聞』