【港股解碼】燃油價還會漲 東航(00670-HK)有壓力但可承受

東航(00670-HK)今年資本開支計畫373.33億元，其中用於購買飛機的資本開支為283.22億元，而在東航今年將凈增的52架飛機中，也包括波音、空客等。而在中美貿易戰形勢仍不明朗的當下，有聲音認為「波音」可能會是首輪中招目標之一，而中美貿易戰將對東航造成什麼影響？公司副董事長兼總經理馬須倫、副總經理兼財務總監吳永良以及行銷總監董波等出席今日業績發佈會，解答媒體疑問。

以下為記者會實錄：

Q1：燃油價格上漲給公司帶來成本壓力，今年會否持續？

吳永良：航空公司最大成本就是燃油成本，我們也歷來十分重視，去年油價上漲給我們成本增加了50億。按今年一季度情況看，較去年同期也是上漲的。總體來看目前價位不是最高點，短期內燃油價格還是會上漲，從我們經營角度看，有一定壓力但還可以承受。但我們也認為，目前航空燃油價格不具備大幅上漲的條件，目前全球經濟穩步復蘇，但基本面上不支持。同時，美國葉岩氣生產以及全球關注環保問題等制約，總體而言大幅上漲不太可能。

Q2：公司什麼時候會需要進行燃油成本對沖？

吳永良：這個要看時機、看市場狀況。但實際上理論界很多觀點認為，不贊同對沖，因為經濟增長和產品價格呈正相關，對沖可能破壞市場的這種關聯，但這也是仁者見仁，智者見智。

Q3：關於中美貿易戰，公司有無什麼防範措施？

馬須倫：如果開打，勢必對人流物流以及飛機引進帶來一定影響，東航已經對貿易戰指定預案，若旅客量或貨運量減少，我們會對中美航線進行機型調整，進一步惡化則會根據市場情況調整航班，飛機購買方面也會預案等。

Q4：貿易戰可能涉及到飛機購買方面，公司在向美國購買飛機的數量和計畫有無調整？

馬須倫：公司2018年淨增飛機數量52架，其中有波音、空客等，貿易戰走勢如何我們會密切關注，根據兩國商談情況我們再考慮下一步。

Q5：公司今年在國內外航線方面有無拓展計畫？

董波：我們會根據分區域市場的供需關係來進行調整，因為供需以及自主定價對票價提升作用，我們對國內市場持正面態度，十分有期待。預計今年國內市場的增速將遠高於國外市場。

文：鄒舒惠

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