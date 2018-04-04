【港股午評】半日走勢反覆 騰訊(00700-HK)仍守在配售價

大市今早繼續反覆，表現有一點點讓人失望，畢竟道瓊斯指數勁升389點，讓人憧憬以為今早大市可以有較理想表現。理想是美好，可是現實卻有明顯差距，今早大市只在3萬點至30300點之間徘徊，未見有太大突破之餘，在中午收市前更掉頭向下，看來後市走勢相當反覆，投資者要有心理準備，在第二季要贏錢是高難度動作。

恆生指數中午收市報30157點，跌22點；國企指數中午收市報12122點，跌14點，成交額為520.17億元。

友邦(01299-HK)今早繼續獲投資者追捧，不過升勢明顯放緩，半日升幅不足1%。不過友邦仍是一隻高質股，相信往後仍有機會上試70元，投資者可以繼續持有，無需考慮沽貨。

內房股今早亦獲得投資者垂青，其中大藍籌中國海外(00688-HK)升幅逾2%。內房股今早上揚，是因為投資者已消化了早前內房股的大調整？或是目前市況前景未明下，投資者對被視為與內需相關的內房股更有興趣？不論是哪一個原因，至少反映出內房股目前仍可以獲看高一線。

股王騰訊控股(00700-HK)仍處於弱勢，今日再次考驗大股東配售價405元。目前仍可以採取上日所提及的策略，先觀察400元關口是否牢不可破，若屬實便出手。目前投資者不應急於出手，少一份急進，多一份審慎，是目前投資者應該採取的態度。

中資電訊股今早紛紛向下，暫不建議低撈此類股份。

2018年4月4日中午12時46分

文﹕張偉倫

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