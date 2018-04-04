【異動股】航天軍工板塊走強 航發科技(600391-CN)等3股漲停

今日早盤，航天軍工板塊走強，截止發稿，航發科技(600391-CN)漲停報22.33元，新餘國科(300722-CN)漲停報46.99元，愛樂達(300696-CN)漲停報82.65元，安達維爾(300719-CN)漲8.09%報31.65元，航發控制(000738-CN)漲6.06%報17.50元，洪都航空(600316-CN)漲5.66%報14.00元，航發動力(600893-CN)、航天科技(000901-CN)、中航重機(600765-CN)、晨曦航空(300581-CN)等股均紛紛漲超4%。

消息面上，美國當地時間4月3日下午，美國貿易代表辦公室在其網站上發布了根據所謂301調查，建議加征關稅的自中國進口産品清單，該清單包含大約1300個獨立關稅項目，價值約500億美元，涉及航空航天、信息和通信技術、機器人和機械等行業。美國貿易代表辦公室建議對清單上中國産品征收額外25%的關稅。此建議清單公布後，將有60天的公示磋商期，到期將公布對華301調查最終制裁清單。

針對美貿易代表辦公室剛剛公布的對華301調查征稅建議，商務部新聞發言人第一時間發表談話，表示中方堅決反對，并將于近日依法對美産品采取同等力度、同等規模的對等措施。

此前報道，中國正研究第二三批關稅報複清單，比如飛機芯片等領域。貿易專家魏建國24日表示，面對美國對華采取限制措施，中國已經做好充分準備，中國後續可能對美國關稅征收進一步采取措施。繼宣布第一批中止減讓産品清單之後，中國正在研究第二批、第三批清單，比如飛機、芯片領域。

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