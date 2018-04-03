CDR的尋思-- 李小加筆下的農夫與非阿Q精神

農夫並不想止步於此，還想嘗試更多經營，比如開荒種樹，發展更有前景和競爭力的果樹種植和木材業務(大宗商品、債券貨幣)。因為農夫以前從來沒種過蔬菜和果樹，更沒有想過開拓一片森林，難免經歷不少失敗和挫折，但是農夫始終堅持不肯放棄，為了讓子孫後代過上更好的生活，他在種好糧食的同時，必須堅持摸索和學習種好蔬菜和果樹的方法，必須從傳統種植向現代農業進發。

用這一段話作開場白，是否令閣下摸不著頭腦。其實您是港交所(00388-HK)行政總裁李小加「粉絲」，一定記得是來自李小加在今年1月24日一篇以「播種與收穫」為題的文章中，在談到展望未來時說的。今次拿出來說，是因為李小加今天出席立法會財經事務委員會時，被問及內地推出中國存托憑證(CDR)，會影響本港的上市融資地位嗎？

在轉述李小加的答案前，略提一下CDR新政出爐，對互聯網、大數據、雲計算、人工智能、軟件和集成電路、高端裝備制造、生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業達到相當規模的創新企業展開試點。證監會副主席閻慶民此前表示，CDR是解決兩地的法律、兩地監管的有效措施，有利於已上市、海外退市企業回A股上市。

分析人士指出，吸引獨角獸企業境內上市，不僅可以極大地提高國內資本市場的全球競爭能力，大大推動獨角獸企業的快速發展壯大，同時也可以讓國內資本享受其成長帶來的豐厚回報。

表面看，ADR真的會影響香港了。不過，大家要記著，中國好，香港好！李小加說，進行改新即使內地推出CDR，亦不會影響本港的上市融資地位，香港仍然有很大競爭力，對未來仍有信心。他提到，香港擁有一國兩制的獨特優勢，其他市場推出吸引新經濟企業的措施，亦不會對香港有影響，反而可以提升整體市場的投資氣氛。

他指，不應用靜態、短視和狹隘的競爭角度，審視內地推出CDR，應該用更廣闊的眼光，認為可以為整個新經濟體帶來新的引擎。他表示，從第一天開始，已經知道內地會推行市場改革，認為只是遲早問題，相信很多新經濟公司會回到亞洲交易時段，回到中國市場，對香港也會有巨大的利益。

李小加又認為，香港是完全開放的國際市場，因此對內地推出CDR特別高興，希望大家不要認為他「阿Q精神」，強調香港有中國巨大市場的支撐下，永遠處於不敗之地。

要贏就要拼！同時不要用舊思維去想東西。想一想李小加筆下的農夫不再傳統，他文章是這樣寫，「我們要學習這個農夫，在糧食豐收的時候能夠居安思危、未雨綢繆，不僅為當下努力耕耘，更要為將來播下希望的種子，為未來發展及早佈局，營造市場發展的良好生態環境。只有這樣，我們的市場才能不斷壯大和發展。

這幾年我們的戰略計劃已經成效初顯。未來，內地將提升金融市場對實體經濟的服務，進一步加大對外開放；與此同時，世界對投資中國的興趣也將穩步提高。新的形勢將帶來新的機會，我們更加堅定了在香港連接內地與世界的信心，今天的耕耘和播種，將為我們明天實現夢想打下堅實基礎。

不是每一個農夫都能做這麼大的夢，但擁有「一國兩制」優勢、背靠強大內地市場、面向全球的香港資本市場有能力、有希望、也有責任去追尋這個夢想，實現這個夢想。只有這樣，香港才能成為真正的國際金融中心；只有這樣，我們才能不辜負這個充滿機遇的時代！」

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