中國博奇2017全年經調整純利人民幣1.96億元 同比上升28.95%

積極擴大業務領域，拓展海外市場

香港 2018 年 4 月 3 日電 / 美通社 / -- 中國領先的獨立煙氣處理綜合服務提供商 -- 中國博奇環保（控股）有限公司（股份代碼：2377.HK；以下統稱「中國博奇」或「集團」）欣然宣佈截至 2017 年 12 月 31 日止 12 個月之已審核全年業績。集團純利中，撇除一次性的公允價值虧損（此後不會再有與公司的可轉換普通股有關的這類費用），年度經調整純利為（人民幣，下同）1.96 億元，純利率 14.76%，較去年分別增加 28.95% 及 3.52 個百分點。不派末期息。

年內，集團收益為 13.29 億元，同比減少 1.8%，主要由於集團環保設施工程業務的收入減少，而該減少部分被運營與維護業務及特許經營業務的收入增加所抵銷。毛利為 2.97 億元，毛利率為 22.4%，同比分別增加 16.9% 及 3.6 個百分點。

分部業務：

EPC

於 2017 年 12 月 31 日，集團已訂約新建 EPC 項目（包括脫硫、脫硝及除塵項目）的累計裝機容量達到 2,000 兆瓦，而已訂約改造 EPC 項目的的累計裝機容量達到 3,235 兆瓦。於 2017 財政年度，新訂約 EPC 項目（包括新建及改造項目）的合約總值為人民幣 712 百萬元。於 2017 年 12 月 31 日，集團擁有 14 個在建 EPC 項目，包括於塞爾維亞及巴基斯坦的海外項目。年內，分部收入為 5.55 億元；毛利為 1.15 億元。

運維

集團續訂 89% 的於 2017 財政年度到期的運維合約，年內共有 14 個投運的運維項目，總裝機容量為 19,680 兆瓦。分部收入為 4.03 億元（2016：2.21 億元），同比增加 82.4%；毛利率由 2016 年的 23.0% 增加至 2017 年的 31.5%，主要由於新建的大型發電設施運維項目的毛利較高。

特許經營業務

期內，集團累計進行六個特許經營項目，包括一個在建項目及五個投運項目。分部收入為 3.40 億元（2016：3.16 億元），同比增加 7.6%；毛利率由 2016 年的 24.5% 增加至 2017 年的 32.7%，主要由於集團完成「超低排放」改造後，經營若干 BOT 項目所收取的服務費增加、發電時數增加，以及新投入運營 BOT 項目毛利率較高等。

集團矢志鞏固作為中國煙氣處理服務提供商的領軍者地位，展望 2018 年，集團將致力建設天藍、地綠、水清的美麗中國，深挖火電行業脫硫及脫硝特許經營及運營與維護業務的市場潛力，提升主營業務中第三方治理業務的比重，以期實現業務的可持續發展。此外，集團將延伸煙氣治理產業鏈至重金屬處理、VOC 治理及二氧化碳捕集等其他方面，為客戶提供綜合一體化的節能環保解決方案；以及致力進入市政污水及工業污水治理業務以及固體廢棄物的無害化處理領域，並拓展石油石化、冶金、鋼鐵及煤化學品領域的「超低排放」改造業務。同時，集團亦會借助「一帶一路」倡議的實施拓展海外市場，以及繼續加大研發投入及加強政策研究成果，以進一步擴張本集團的市場份額、為股東創造最大回報。

有關中國博奇環保（控股）有限公司 (2377.HK)

中國博奇環保（控股）有限公司於 2003 年開始經營煙氣處理業務，是中國領先的獨立煙氣處理綜合服務提供商，旨在減少燃煤電廠的二氧化硫及氮氧化物排放，向客戶提供煙氣脫硫、煙氣脫硝及除塵服務及其他污染控制解決方案。集團的服務涵蓋煙氣處理行業的全產業鏈，從項目設計、設備採購及設施建設（EPC），到煙氣處理設施的運營與維護以及特許經營業務。集團的項目地理覆蓋範圍廣泛，遍及中國近 30 個省、市及自治區，同時正擴展海外業務包括歐洲、南亞、拉丁美洲、非洲及東南亞業務。於 2017 年 12 月 31 日，集團於中國境外地區（例如歐洲、南亞、拉丁美洲、非洲及東南亞）亦已進行或正進行逾十個項目。

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