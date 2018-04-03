中國中車(01766-HK)前三月合共簽訂487.4億元合同

中國中車(01766-HK)公布，于2018年1-3月期間簽訂了若幹項合同，合計金額約487.4億元人民币，約佔公司中國會計準則下2017年營業收入的23.1%。

1-3月期間簽訂的若幹項合同包括：公司下屬動車企業與中國鐵路總公司下屬相關鐵路局公司簽訂了總計約134.4 億元人民币的動車組高級修合同。

公司下屬貨車企業分别與中國鐵路總公司和大秦鐵路股份有限公司簽訂了總計約103.4億元人民币的貨車銷售合同。

公司下屬機車企業與中國鐵路總公司簽訂了總計約80.3億元人民币的機車銷售合同。公司全資子公司中車南京浦鎮車輛有限公司與伊朗工業發展與革新組織(IDRO)簽訂了總計約35.8億元人民币的地鐵車輛銷售合同。

公司控股子公司中車長春軌道客車股份有限公司與深圳市地鐵集團有限公司簽訂了總計約31億元人民币的地鐵車輛銷售合同。

公司控股子公司中車青島四方機車車輛股份有限公司與中國中車集團有限公司簽訂了總計約25.6億元人民币的合同，為佛山市城市軌道交通三号線提供地鐵車輛、站台門及信号系統；與香港鐵路有限公司簽訂了總計約5.1億元人民币的地鐵車輛銷售合同。

公司控股子公司南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司分别與紹興市柯橋區杭紹城際軌道交通建設投資有限公司和深圳市地鐵集團有限公司簽訂了總計約29.6億元人民币的地鐵車輛銷售合同。

公司全資子公司中車株洲電力機車有限公司與深圳市地鐵集團有限公司簽訂了總計約16.8億元人民币的地鐵車輛銷售合同。

公司全資子公司中車大連機車車輛有限公司與天津泰達城市軌道投資發展有限公司簽訂了總計約14.3億元人民币的地鐵車輛銷售合同。

公司下屬機車企業與中國鐵路總公司下屬相關鐵路局公司簽訂了總計約11.1億元人民币的機車修理合同。

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