中信建投證券(06066-HK)成功過會 成為第11家A+H券商

4月3日消息，中信建投證券(06066-HK)成功過會，成為第十一家A+H券商，擬發行不超過不超過4億股。

2017年6月30日，證監會受理了中信建投證券A股IPO申請。2018年1月24日，證監會給出反饋意見，随後1月29日中信建投就更新了招股說明書申報稿。

招股書顯示，中信建投擬發行不超過4億股，用于增加增本金和補充營運資金，由銀河證券及瑞銀證券擔任聯席保薦機構。

中信建投業績已是連降兩年。2016年中信建投證券營業收入為132.59億元，比2015年190.11億元收入同比下滑了30.26%。同期淨利潤為53.13億元，比2015年86.52億元的淨利潤下滑了38.59%。2017上半年，中信建投營業收入僅有51.25億元，淨利潤為18.86億元。

據公開資料顯示，自2013年以來，中信建投成為這一獎項榜單上的常客，最高的名次是在2014年獲得的“本土最佳研究團隊”第7名。不過此後幾年，中信建投證券研究所名次逐年走低，2016年曾跌至瀕臨落榜的第10名。

新財富綜合排名下滑的背後，是中信建投一批金牌分析師不斷流失。

根據公開資料整理發現，包括今年年初跳槽的李俊松在内，自2015年以來，僅從中信建投證券研究所離職的首席及核心研究員已達7人。

來源：鳳凰網

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