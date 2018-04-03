第二季選股決勝關鍵─撼訊、世紀鋼開啟首季內資行情

2018 年第一季行情落幕，今年元月股市全球股市滿堂彩，2 月出現小股災，3 月川普祭出關稅保護，對中國開出 301 條款，全球股市出現大幅度震盪走勢，但是台股卻出現出乎意外的強勁走勢，台股加權指數在首季拉出 2.48% 的漲幅，OTC 指數上漲 4.11%，而且 OTC 指數還創下波段新高，連摩台指數都出現 3.75% 漲幅，這比港股首季小漲 0.59%，深圳下跌 2.4%，上海股市下挫 4.2%，日本下跌 6.1%，英國大跌 8.2%，道瓊小跌 2.49%，台股表現可說是出類拔萃。如果把今年首季活躍的個股攤開出來看，今年首季台股出現了一批有內資特色的新族群，把首季表現最出色的個股攤開出來看，板卡類股在顯示卡十分搶手的情況下，股價整體表現最亮眼，這其中最突出的是撼訊 (6150)，去年底撼訊收 73.1 元，今年最高漲到 419 元，撼訊營收獲利不斷創佳績，股價一飛沖天，成為表現最突出的個股。



另一個是傳統產業中過去很冷門的鋼鐵股，今年出現一區超級大黑馬世紀鋼 (9958)，世紀鋼在去年底前股價只有 13.25 元，今年首季股價飆升到 83.4 元，這樣的飆勁成為市場奇蹟，這是市場善用蔡政府的國家政策，全力發展離岸風雲，世紀鋼成為風力發電最重要焦點，另一組上緯(3708) 從 2 月份的 67 元飆漲到 141 元，很短的時間股價大漲一倍，這是上市公司中兩檔直接投入離岸風電的團隊。



另一個角度是從低價轉機中不斷找低價超值股，這是最大機會所在，上週我們發現力麒 (5512) 前三季 EPS0.93 元，股價在面額附近，有龐大轉投資內容，如今拉出兩支漲停。最近紡纖股的宏洲 (1413) 也受到青睞，宏洲去獲利逐季成長 EPS0.8 元，宜進拿下 27.7% 的宏洲股權，也擁有 38.53％光明絲，還有未上市億東纖維，這些子公司都獲利，宜進去年本業獲利 2.27 億，業外進帳 7.97 億，稅後淨利 6.05 億元，EPS2.52 元，如果不計較投資利益，宜進可說是天差地別的大成長，況且宜進每股淨值 16.6 元，這是被大家低估的超值股。



另一個角度是從技術線型著手，這一波生技股現大漲，像泰博 (4736)、合富(4745)、鈺緯(4153)、曜亞(4138)、健喬(4114)、邦特(4107) 等股價修正很久，股價穿越下降趨勢線，重新凝聚一段漲勢，最具代表性的是科研在穿越年線 42.57 元後一路飆升到 91.2 元，最近的麗豐、伯研都有這個特色。產業股中股價過去一度漲到 290 元的神準 (3558) 股價剛穿越下降趨勢線，多頭正在凝聚新的漲勢。



神準在 2015 年曾創下 EPS 達 16.55 元好成績，去年退到 9.54 元，不過去年上半年是最低潮，第三季 EPS2.66 元，第四季 3.4 元，三、四季營收成長率超過五成，看起來神準轉型策略已見到效益，股價在低檔，如果業績從去年下半年起跳，神準有機會重返榮耀，這種低基期股首季在生技股充分發酵，大家可以穩定基期低，業績回升的個股。



還有像復健醫療零組件祺驊 (1593)、毛利率一直維持在 32% 以上，營益率近 20%，去年 EPS3.77 元，配了 3.4 元現金股息，這種穩健成長的公司最適合長線投資，去年直得(1597) 在 30 元左右停留很久，市場沒有人注意，如今漲到 170.5 元，祺驊具備這種低調成長的特質。







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