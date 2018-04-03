【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到昨日美科技股重挫影響下，帶動台股呈現下跌走勢，且台灣遇到清明連假影響，投資人對於台股呈現保守心態，導致台指期維持逆價差，台股收盤下跌 66.74 點，跌幅 0.61%；籌碼方面，外資現貨部位賣超 86.66 億元，三大法人現貨部位賣超 104.27 億元。

《國際金融市場焦點分析》

週一 ISM 公布美國 3 月製造業指數下降至 59.3%，略為不如預期，不過市場焦點依舊在川普的關稅政策可能引發貿易戰，以及川普針對亞馬遜可能引發的科技股新一輪賣壓，美股幾乎是開盤後便一路走低，亞馬遜股價下跌 5.2%，衝擊 Nasdaq 指數重挫近 3%，道瓊工業指數盤中甚至跌破２月中低點，之後才出現買盤支撐收斂部分跌幅；本週重大訊息還有週五將公布的美國非農就業數據。

《國際商品市場焦點分析》

美元走弱以及預期需求上升支撐下，WTI 期貨早盤延續上周反彈走勢，並一度站回 65 美元價位，不過晚間美股開盤後一路重挫，市場風險規避情緒再起，也波及大宗商品市場，油價快速回吐漲幅翻黑下挫，並且隨著美股跌幅擴大加重賣壓，5 月 WTI 期貨價格收盤大跌近 3%；市場不確定因素幫助金價於 1330 美元附近獲得支撐，美股重挫引發避險買盤推升金價大幅反彈上漲，逼近 1350 美元關卡。

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