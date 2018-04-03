德勤：2018年至少有5隻超大型新經濟公司上市

德勤發佈中國大陸及香港IPO市場2018年第一季度回顧與前景展望。2018年首季，香港交易所（00388-HK）錄得64隻新股上市，而去年同期為39隻新股，今年首季錄得總集資額為244億港元，較去年133億港元升幅84%。但在全球新股集資額排名中，香港證券交易所落後於紐約證券交易所、法蘭克福證券交易所、納斯達克以及上海證券交易所，排名第五位。

而A股IPO市場今年一季度進程較緩慢，新股數量僅37隻，較去年同期134隻下降72%，集資額按年下跌42%至407億元人民幣。

德勤報告指，預計2018年全年將有150隻至160隻新股，集資1600到1900億港元資金，其中至少會有5隻與醫療保健、互聯網金融和科技板塊相關超大型新經濟概念新股。

德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興認為，新經濟企業、獨角獸以及包括目前在美國等海外市場上市的中資大型科網企業，都傾向於包括A股或以CDR形式回歸A股，並不會只選擇香港或者美國掛牌上市。但他續指，容許引入「同股不同權」將成香港市場的助力，會為新經濟IPO掀起熱潮，預料全年有半數融資總額將會來自新經濟企業。

上個月國務院轉發證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存托憑證試點若干意見》的通知，明確指出試點企業在互聯網大類、集成電路、高端裝備製造以及生物醫藥等領域，已在境外上市大型紅籌企業，市值不低於2000億元人民幣，未在境外上市創新企業最近一年營業收入估值不低於200億元人民幣。歐振興指，內地CDR政策對於境外上市紅籌企業的市值及收入均有很高要求，加之人民幣未能完全實現自由兌換，以及會存有大的套利問題。他續指，目前明確達標的公司僅BATJN（百度、阿里、騰訊（00700-HK）、京東和網易），相信以DR形式的發行不會很大。且香港市場更為國際化，對亞洲區企業更具吸引力。

德勤中國全國上市業務組聯繫領導合夥人紀文和續指，內地推出CDR政策可幫助完善資本市場改革，如果不開放市場，在未來或導致申請上市的企業會分流去海外上市的情況。

雖然德勤對市場前景保持樂觀，但美國稅改和加息、英國脫歐以及中美貿易戰等不明朗因素仍存在。對此歐振興認為，這些不明朗因素會導致市場持續波動，需要時間讓各自釐清立場。雖然2018年接下來三季的情況會多姿多彩，但他續指，一些大型新股上市會十分看重「窗口」，如果因為貿易戰等因素影響，這些公司可能會考慮延遲上市計劃。

文：鄒舒惠

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