Fluence Corporation Ltd截至2017年12月31日的已審計財務報告

董事們公告了 Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)（澳大利亞證券交易所代碼：FLC）(OTCMKTS:EMFGF)（美國場外交易集團交易代碼：EMFGF）及其控股機構截至 2017 年 12 月 31 日的年度綜合財務報告。在報告中，"集團" 代表綜合實體。



2017 年取得了多項里程碑成果



在 2017 年，Emefcy Group Limited 成功併購了 RWL Water Group，完成了所有併購相關程序，組成了 Fluence Corporation Limited。這使 Fluence 可以在全球範圍內拓展其主要產品業務並抓住市場機遇，包括：脫鹽、污水處理、污水的能源轉化。



值得一提的成功項目包括：



- 創新帶來新的市場機遇，包括第一個 SUBRE 產品合約 - 升級在以色列的集中式污水處理設施。 SUBRE 符合更嚴格的氮排放準則且不使用有害的化學品，與此同時，提高了設施的處理能力、擴大了目標市場；



- 組成了集團的中國子公司，其在江蘇省的生產設備已在運營中。於 2017 年 9 月完成了 "MABR 模型" 的第一批產品；



- 在中國的業務進展 - 與合作夥伴江蘇金梓環境科技有限公司簽署了框架協議。協議計劃以 Fluence 的 MABR 技術（C-MABR）為基礎供給 6 個 "集裝箱式的智能成套" 污水處理設施；



- 與一個非洲國家簽署了諒解備忘錄，設計並建立先進的水處理設施；



- 簽署了價值 150 萬歐元的 "VINCI Grands Projects"（法國）項目，為馬約特（Mayotte）島供給 3 套 NIROBOX(TM) 集裝箱式海水脫鹽裝置；



- 取得了美國國家環境保護局（US Environmental Protection Agency）對美屬維爾京群島（US Virgin Islands）MABR 的安裝批准；



- 執行了與 Irotop SA（一家領先的厄瓜多爾魚加工公司）的價值 170 萬美元的合約，淨化從其金槍魚和沙丁魚處理和包裝設施中排出的污水；



- 執行了與斯坦福大學（Stanford University）的合約，部署、測試與美國環境規定的符合性並在斯坦福的 Codiga 資源回收中心（Codiga Resource Recovery Center）對 Fluence 的 MABR 污水處理技術進行測試。 MABR 演示設備已在 2018 年第一季度投入使用；以及



- 獲得了由 Frost and Sullivan 頒布的 "2018 年度全球分散式水和污水處理公司" 的獎項，強調了 Fluence 模塊和分散式系統的主要優點，例如較低的運營成本、較簡單的維護和較低的資本支出。



瀏覽完整的英文報告，請訪問：

http://abnnewswire.net/lnk/20550A1F

Fluence Corporation Ltd 電話: +61-3-9824-5254 電郵: info@fluencecorp.com 網址: www.fluencecorp.com