東森獲利創新高首次辦現金減資 每股退還股東2元

東森國際 (2614-TW) 董事會今 (2) 日通過 106 年度盈餘分配案和現金減資案，由於去 (2017) 年稅後純益 25.29 億元，創成立以來新高，年增幅高達 945%，每股純益 (EPS) 達 3.63 元，因此，董事會決議將首度進行現金減資，減資比率 20%，亦即每股退還股東 2 元。

東森本次減資金額 13.92 億元，減資後股本為 55.68 億元，東森進一步說明，由於可分配盈餘提列 10% 法定盈餘公積及和別盈餘公積後僅餘 4682 萬元，每股可分配股息 0.06 元，因金額太小董事會決議不分派股利，改以現金減資每股 2 元方式分配給股東，以今 (2) 日收盤價 14.9 元計算，現金殖利率高達 13.4%。

東森表示，今年除財務結構獲得大幅改善，營運面的發展也相當樂觀，上海東森企業發展股權出售案將使全年獲利無虞，此案獲利 20.38 億元預計於上半年入帳，每股貢獻 2.93 元。

另一方面，過去數年影響財報甚鉅的航運事業，今年有 3 艘營運船舶陸續於 4 月、7 月和 8 月租期屆滿後不再續租，因此，剩餘 3 艘船舶的營運對財報的影響將大幅降低，目前帳上受船舶合約影的累計未實現損失僅餘 2.17 億元 (每股影響數為 0.31 元)。

而轉投資百貨事業東森得易購 (東森購物) 合併森森百貨、投資草莓網的綜效，是東森今年的營運焦點，東森購物去年獲利衝高，預計每股擬配發現金股利 4 元創新高，不僅可挹注東森收益，也樂觀看待東森購物全年獲利可望創新高。