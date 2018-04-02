日銀第一季大型製造業短觀調查指數下滑至24 表現低於預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，今年第一季，日本大型製造業信心由逾 10 年來高點向下滑落，因強勁的日圓匯價為企業獲利前景蒙上陰霾。日本央行發布的季度報告顯示，今年第一季，日本大型製造業短觀調查由前一季修正後的 26，向下滑落至 24，低於經濟專家估計的 25。



大型製造業第一季短觀前瞻指數由前一季修正後的 21，向下降至 20，也低於經濟專家估計的 22。



第一季日本大型非製造業短觀調查由前一季修正後的 25，向下滑落至 23，低於經濟專家估計的 24。



大型非製造業第一季短觀前瞻指數維持在前一季 20 的水準，略低於經濟專家估計的 21。



大型製造商估計 2018 年財政年度日圓 / 美元匯率為 1 美元兌 109.66 日圓。



第一季所有產業的大型企業估計 2018 年財政年度固定投資將增長 2.3%，增幅高於經濟專家估計的 1%。



今年第一季，日圓在主要貨幣中的升值幅度位居第二大，強勁的日圓匯價將侵蝕許多大型製造商的獲利表現，結果有可能影響薪資調升以及在廠房與設備方面的投資意願，進而影響日本央行打擊通縮的努力。此外，全球爆發貿易戰的風險升高，讓央行短期內讓貨幣政策正常化的可能性大幅降低。



瑞穗證券資深經濟專家 Norio Miyagawa 在數據發布前表示，對企業主來說，不確定性風險正在上揚，隨著強勁的日圓匯價衝擊獲利，企業主勢必感到辛苦。不過，未來幾個月企業信心不會大幅滑落，因為經濟基本面並不差。估計薪資成長將維持溫和，且日本央行仍將維持貨幣刺激措施一段時間。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』