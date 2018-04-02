雄安新區一周年 81檔概念股火爆 業績也很亮麗

雄安新區 4 月 1 日成立一周年，新區規劃綱要基本完成，近期有望發佈。分析人士認為，雄安新區將打造高端高新產業發展核心區，新一代資訊技術產業、生命科學和生物醫藥產業、軍民融合產業、高端服務業 4 個類別的高端高新產業，將是雄安新區優先佈局的產業。

《中國證券報》報導，在雄安新區內，約 30 家央企、地方國企以及一些民營企業林立。中國中鐵 (601390-CN)、中國鐵建 (601186-CN)、中國建築 (601668-CN)、中國電建 (601669-CN) 等基建央企，以及湖南建工、上海建工 (600170-CN)、河北建設集團 (1727-HK) 等地方基建及設計企業都已展開。

國投集團、天津城投集團、北控集團、北京市政集團、中國大唐、國網資訊通信產業集團、淮北礦業、新奧集團、東方雨虹 (002271-CN)、百世快運等城建投資、市政、能源、電信、建材、物流企業也已掛牌亮相。

今年「兩會」期間，國家發改委主任何立峰表示，雄安新區規劃綱要已基本完成，並經政治局審議，將於近期發佈。未來的雄安新區將是綠色生態宜居新城區，創新驅動發展引領區，協調發展示範區，開放發展先行區。雄安新區建設將啟動一批重點項目，包括水路電氣及白洋澱整治等工程。

河北雄安新區管委會副主任吳海軍出，雄安新區將以高端、高新產業為主，把握全球創新趨勢和國家重大戰略需求，瞄準前沿，超前佈局。以前沿技術為牽引，發展跨界融合、創新活躍、產業鏈長、帶動性強的新興產業，佈局 IT、生物、數字金融等高端服務業中創新性強的領域和核心環節。

數據顯示，截至 4 月 1 日，已有 100 餘家高端高新企業在新區核准工商註冊登記，眾多戰略性新興產業項目在此彙聚。

這一年來，雄安概念股多次爆發，成為市場焦點。目前，共有 81 檔雄安新區概念股，涵蓋公用事業、房地產、電氣設備、建築材料、建築裝飾、機械設備、交通運輸、醫藥生物等逾 20 個子行業。其中，公用事業公司 11 家，建築裝飾企業 11 家，房地產企業 8 家，機械設備企業 8 家，這幾個行業入圍雄安概念股的數量遠超過其他行業。

截至 4 月 1 日，81 家雄安新區概念股中，60 家披露 2017 年年報業績資料，其中，36 家上市公司業績較上年增長，占所有已披露業績概念股的 60%，整體保持了較高的盈利性。年漲幅超過 10% 的概念股有 16 家，占概念股總數的 19.75%。

分析師表示，在「綠色雄安」、「生態優先」、「高新高端」等雄安新區建設理念下，清潔能源項目、造林項目、高新技術項目成為雄安新區概念中，最為確定的投資領域。

「地熱能」作為重要的清潔能源項目，是雄安新區設立以來第一個確認的具體投資領域。華泰證券研報顯示，地熱開發有 3 大核心環節：地熱勘察、鑽完井、供熱系統設備製造。受益彈性最大的領域是鑽完井業務，其次是地源熱泵等設備。

公司方面，中石化新星公司是主要開發者。恒泰艾普 (300157-CN) 是大陸地熱鑽完井業務的領軍企業，特別是在高溫地熱方面技術領先，技術實力較強，旗下西油聯合具有中石化供應商資格並已服務多項地熱專案，有望受益雄安新區地熱開發。

從年報看，多家上市公司披露中標雄安新區造林項目。如天域生態 (603717-CN)，中標雄安新區 9 號地塊一區造林專案 EPC 工程。

此外，2017 年 9 月，阿里巴巴、騰訊、百度、中國電信、中國人保等 48 家高端、高新企業獲批落戶新區。中國移動日前完成雄安新區首次 5G-V2X 自動遠端駕駛啟動及行駛測試，實現了通過 5G 網路遠端控制 20 公里以外的車輛完成啟動加速、減速、轉向等操作。

