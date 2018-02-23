門前冷落鞍馬稀 雄安新區成立一年 多數概念股打回原形

春節後首個工作日 (22 日)，大陸中央政治局常委會召開會議，聽取河北雄安新區規劃編制情况的彙報。會議要求適時啟動基礎性重大項目建設，意味雄安新區動工在即。雄安概念股也「聞雞起舞」，冀東水泥、韓建河山等多股漲停。

冀東水泥股價

大陸官媒新華社報導，會議由中共總書記習近平主持，會議認為目前雄安新區規劃編制工作已取得重要進展。強調雄安新區規劃和建設要堅持世界眼光、國際標準、中國特色、高點定位。要貫徹高品質發展要求，創造「雄安品質」，成為全國的樣板。

要圍繞建造北京非首都功能集中承載地，順應自然和規律，構建合理城市空間。要結合區域文化、自然景觀等，形成中華風範、淀泊風光、創新風尚的城市風貌。要同步規劃建設數字城市、智能新區。要堅持生態優先、綠色發展，努力建設綠色低碳新區。按照國家部署建設國家級創新平台，建造創新驅動發展新區。要佈局高效交通網絡，落實職住平衡要求，形成全覆蓋及人性化的基本公共服務網絡。

會議要求，要深化規劃內容和完善規劃體系，儘快研究提出支持雄安新區加快改革開放的措施，適時啟動一批基礎性重大項目建設，確保新區建設開好局、起好步。

會議消息一出，周四 (22 日) 午盤，雄安新區概念股快速拉升，冀東水泥 (000401-CN)，韓建河山 (603616-CN)，佳訊飛鴻 (300213-CN)，渤海股份 (000605-CN) 等多股漲停。到下午收盤時，雄安新區概念股整體漲幅 3.44%，京漢股份 (000615-CN)、冀東水泥等多股漲停。

基建動工在即，雄安概念股 22 日應聲上漲。 (圖：新浪財經)

新浪財經報導，其實，每次雄安概念股的雄起，背後都有重大會議的身影。比如，上一次雄安概念股忽然狂飆，是在元旦後。1 月 3 日，雄安新區板塊指數報 1005.63 點，漲幅一度達 5%，比今天的 3.4% 漲幅還要更加猛烈。

雄安新區是中國第 19 個國家級新區，也是首個由中共中央、國務院印發通知成立的國家級新區，位於河北省保定市東部，由雄縣、容城縣、安新縣及其周邊部分地區組成，於 2017 年 4 月 1 日正式成立。

梳理過去這一年的雄安概念股，多數股票早已打回原形，成交量更不到 2017 年 4 月份高點的 1/10，可謂「門前冷落鞍馬稀」。