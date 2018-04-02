大車隊去年EPS4.56元，搶攻多元計程車商機，今年底目標逾3000台

【財訊快報／劉居全報導】台灣大車隊 (2640) 副總經理周恆倫表示，配合政府政策，台灣大車隊去年推出多元計程車，無論從車輛款式的選擇、司機條件的篩選、服務品質，皆是講求全方位五星級享受，營運至今也獲得 9 成 9 高滿意度。目前台灣大車隊多元計程車共有 600 多名隊員，預估年底將會成長至 3000 多台，在多元計程車市占率接近八成，服務趟次已經突破百萬趟次。而台灣大車隊去年獲利 2.22 億元，每股盈餘(EPS)4.56 元，日前董事會決議擬每股配息 3.5 元、配股 0.5 元。大車隊去年營收 16.95 億元，營業毛利 7.87 億元，毛利率 46.43%，營業淨利 2.78 億元，營益率 16.42%，合併稅後盈餘 2.22 億元，年增率 54.71%，EPS 4.56 元。



台灣大車隊日前參加 2018 國際公共交通聯會亞太年會 (UITP Asia-Pacific Assembly)，周恆倫表示，台灣大車隊在多元計程車服務，由司機接單、客人叫車、付款等，全面朝向科技化發展，皆在 App 完成；台灣大車隊除提供多元計程車服務，讓消費者透過 55688 App 可享受叫車服務，也致力於提升司機端的載客效率，透過載客熱點分析，讓司機能輕鬆掌握搭車需求，降低空車繞行時間，提升載客率，讓司機更輕易掌握乘車需求，讓科技服務大幅提升計程車產業競爭力，並改善城市的交通生活品質。



此外，周恆倫也表示，台灣大車隊結合數位支付，提供消費者多元的數位支付付款選擇，直接透過 55688 App 支付，創造行動支付新時代。台灣大車隊目前有超過 10 種的支付方式，包含悠遊卡、信用卡、歐付寶、支付寶、街口支付、橘子支、Apple pay、Samsung pay、Google pay、企業簽單支付及服務再升級的 55688 App 信用卡綁定與路招綁定支付，4 月起也與 LINE Pay 合作，提供支付功能。



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