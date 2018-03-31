星展集團營運表現受矚目

香港的政治，愈來愈歸向中國；而當地的金融系統，亦正傾向更加「透明化」。如此發展的趨勢，讓中國的有錢人感到不安，紛紛採取「分散風險」的做法；而新加坡，正是一個絕佳的選擇。除此之外，當地房地產遠比香港還要來得便宜，以及現在新加坡也開放了賭場等諸多因素，也都是吸引陸客的地方。聖淘沙 (Sentosa) 賭場就是充斥著陸客；而據估計新加坡賭場，甚至達近半的所有收入，皆是全來自中國 VIP 賭客的貢獻。







放眼海外



如此的情況，相當有利於當地的金融業。而擁有著 50 年歷史，身為新加坡業界龍頭的星展集團 (DBS Group Holdings；股票代號：DBS SP Equity)，更因為近幾年其數位化(digitisation) 轉型的成功，以及努力於向海外市場擴充，營運相當受到分析的肯定。



現在幾乎每個新加坡人，都有星展集團帳戶；畢竟新加坡只是個彈丸之地，市場已屆飽和。在這樣的情勢下，海外市場於是成了其現階段努力經營的一塊。



而為了進軍印度市場，在 2016 年的時候，星展集團於是在當地開設了一個名為「數位銀行」(digibank) 網路銀行。到了去年 8 月間的時候，星展也在另外一個人口眾多的市場印尼，開設了 digibank；而到了去年底的時候，就已經有 7 萬個新帳戶。由於這些地方銀行的存、放款的利差較大，因此，業者的利潤也較高。



接下來開設 digibank 的目標，則可能是越南、香港，以及中國大陸等地方。而根據星展集團自己的預估，在未來的 5 年內，上述這些快速成長地方的營運，占其總營業收入的比重，將可望攀升至一成的水準。







起步甚早



早在 2009 年的時候，星展集團就開始重視營運數位化的問題；如此一來，使其在這方面可以領先同業。



而海外市場的開拓已經有了眉目；星展在新加坡國內的經營，同樣有聲有色。過去 3、4 年的時間裡，其在當地人壽保險領域的市場占有率已由原來的 16%，提升一倍為達 32% 的水準。



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