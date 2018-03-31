【華冠投顧】武傑電台: 台股獨家開盤! 區間震盪看法不變!



箱型震盪 4

台北股市全球獨家開市，早盤指數上漲 + 19 點開出，在內資買盤主導下，全場盤勢就在平盤上狹幅震盪，收盤小漲 + 13 點作收，收在 10919 點，成交量 765 億。

延續前先的結論… 多頭防守有餘、攻擊不足，預計台股就在 10700-11300 點之間『箱型震盪』。基本上目前的台股已經沒有太多分析空間，籌碼面部份，雖然因為國際利空，普偏向保守；但是在內資買盤的支撐下，台股表現強於國際股市。但是又在『券單』無法順利增加下，多頭攻擊力道也不足；因此台股已經形成上有鍋蓋、下有鐵板的結構。展望下星期… 因為台股面對接下來的五天連假，所以市場不易有太大波動；預計還是個『箱型震盪』看法不變。

年前在美股暴跌的影響下，台股也跟著重挫，年前武傑也跟大家說了並沒有看的那麼壞，認為長線多頭目前還是沒變，只是遇到了這波的急跌，市場上比較恐慌，隨時有機會報復性反彈，年後開始反彈，然後開始高檔震盪，武傑看法依舊不變，持續看多；而近期台股受到中美貿易戰美國總統川普簽暑的 301 條款影響下，也是漲跌互見，但這禮拜中美貿易戰有暫緩的趨勢，今天台股獨家開盤上漲 19 點，最終收盤收漲 13 點，收在 10919 點，武傑依舊給大家信心，認為多頭還沒結束，近期常常受到國際因素的影響下跌，但武傑認為會個股表現，也可以藉此看出股票的本質，另外大盤預計還是在 10700-11300 點之間『箱型震盪』，震盪難免都會，

最後武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，但也要提醒大家個股走勢會分歧要有心理準備；選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!

個股方面今天股王 3008 大立光小漲收在 3350 元， 2317 鴻海下跌收在 88.5 元，權值王 2330 台積電小漲收在 247.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2013 中鋼構、6533 晶心科、1589 永冠 KY、1514 亞力、2031 新光鋼、4984 科納 KY、8093 保銳… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作

再來今天弱勢股方面有: 3536 誠創、5426 振發、3703 欣陸、3532 台勝科、3050 鈺德、3689 湧德… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

