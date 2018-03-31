【華冠投顧】林驛銘:台股全球獨步開市，量凍!生技，風電股獨領風騷!



為了清明節彈性放假，今日台股全球獨步開盤，在缺少法人買盤之下，指數震盪幅度不大，終場小漲 13 點，以 10919 作收，成交量 765 億元，價漲量縮格局，周線紅 K 棒漲 96 點，三月月線紅 K 棒漲 104 點。

台股今天全球獨步開盤，大型權值股黯然，中小型股，生技，風電股獨領風騷! 指數部份: 鴻海 (2317) 業績不好，股價重挫拖累大盤表現。清明節五天連假將至，量能急縮，買盤觀望怯步，我們認為清明節連假前大盤做上下震盪累積能量，從技術面來看就是一個收斂三角形末端，到清明節過後這股量能將會釋放爆發大行情! 叮嚀一點: 農曆年後融資持續創高來到 1729.48 億元，三月融券大減 23.5 萬張，法人小小買，大大再賣，籌碼面對多方不利，請各位多加謹慎小心! 強勢族群以及個股焦點: 風電股包括: 上緯投控 (3708)，中鋼構 (2013)續漲停，永冠 - KY (1589)，新光鋼 (2031) 等續大漲。生技股包括: 百妍 (3205)，達爾膚(6523)，寶齡富(1760)，益安(6499)，康聯 KY(4144) 等漲停，懷特 (4108)，美時(1795)，金可 KY(8406)，合世(1781)，健亞(4130)，中裕(4147) 等大漲表現亮眼。

個股部分晶芯科 (6533)，亞力(1514)，熒茂(4729)，夆典(3052)，帆宣(6196)，台通(8011)，堡達(3537)，立積(4968)，哲固(3434)，力麒(5512)，寶島極(3115) 等。

台股四月份行情留意一點: 軋完空單反殺多單，選股請鎖定具題材以及三月將公佈營收表現亮眼個股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估!

